停課不供餐影響在地小農生計 新北議員建議可設得來速服務

隨著疫情擴大，有許多學校陸續停課，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，營養午餐停止供應，連帶影響在地小農的生計，市府應考慮以「得來速」協助。新北農業局表示，目前已通過各多元通路，保障小農蔬菜銷售不受影響；新北教育局表示，今天有160所學校及幼兒園停課，該部分已由新北果菜公司協助。

陳偉杰指出，三芝、石門地區有不少小農種植的有機蔬菜頗負盛名，因此有學校會向這些小農訂購作為營養午餐的食材。但因疫情影響學校停課，這些蔬菜正值採收期，卻沒處可銷。

陳偉杰建議，農業局應該仿效10大新北農產品牌網路行銷「美味農業得來速」，來協助小農進行推廣。

因應居隔以及居家照護人數暴增，許多民眾因擔心疫情傳染而不敢出門，在地小農雖然產量不大，但這時更需要市府的大力協助。市府應建立常態性的網路行銷機制，協助新北小農進行行銷，以因應疫情與未來趨勢。

農業局表示，目前新北共有16位有機農友就近供應產地附近學校營養午餐蔬菜，每周供應量約3噸。如果有農友因學校停課受影響，將啟動「雙菜雙保」機制，提供保證拍賣銷售與保證收購價格措施。協助去化原訂供應營養午餐蔬菜。另透過農會超市小農鮮鋪品牌、農民直銷站、農夫市集等多元通路銷售，保障蔬菜銷售不受影響。

教育局表示，新北市今天停課共160所學校及幼兒園，約占10.76%。目前新北市共52校與有機小農簽約。

依據新北市所屬學校自立午餐食材招標契約範本規定，學校與廠商如遇臨時發生天災等災害，經學校通知時必須停止供貨，且若為學校正式發布停止上課日，廠商應不經學校通知，即自動停止供貨，該供貨品順延至上班日。

教育局說，若因學校暫停實體課程衍生取消訂購食材或需調整食材菜單，廠商與各校應依所訂契約辦理或事先協調以達成共識。經了解新北果菜公司已協助相關單位。