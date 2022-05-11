快訊

洪峰將至 北市宣布高國中小畢旅等校外教學暫緩至5月29日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停課不供餐影響在地小農生計 新北議員建議可設得來速服務

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天質詢指出，營養午餐停止供應，連帶影響在地小農的生計，市府應考慮以「得來速」協助。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰今天質詢指出，營養午餐停止供應，連帶影響在地小農的生計，市府應考慮以「得來速」協助。圖／陳偉杰提供

隨著疫情擴大，有許多學校陸續停課，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，營養午餐停止供應，連帶影響在地小農的生計，市府應考慮以「得來速」協助。新北農業局表示，目前已通過各多元通路，保障小農蔬菜銷售不受影響；新北教育局表示，今天有160所學校及幼兒園停課，該部分已由新北果菜公司協助。

陳偉杰指出，三芝、石門地區有不少小農種植的有機蔬菜頗負盛名，因此有學校會向這些小農訂購作為營養午餐的食材。但因疫情影響學校停課，這些蔬菜正值採收期，卻沒處可銷。

陳偉杰建議，農業局應該仿效10大新北農產品牌網路行銷「美味農業得來速」，來協助小農進行推廣。

因應居隔以及居家照護人數暴增，許多民眾因擔心疫情傳染而不敢出門，在地小農雖然產量不大，但這時更需要市府的大力協助。市府應建立常態性的網路行銷機制，協助新北小農進行行銷，以因應疫情與未來趨勢。

農業局表示，目前新北共有16位有機農友就近供應產地附近學校營養午餐蔬菜，每周供應量約3噸。如果有農友因學校停課受影響，將啟動「雙菜雙保」機制，提供保證拍賣銷售與保證收購價格措施。協助去化原訂供應營養午餐蔬菜。另透過農會超市小農鮮鋪品牌、農民直銷站、農夫市集等多元通路銷售，保障蔬菜銷售不受影響。

教育局表示，新北市今天停課共160所學校及幼兒園，約占10.76%。目前新北市共52校與有機小農簽約。

依據新北市所屬學校自立午餐食材招標契約範本規定，學校與廠商如遇臨時發生天災等災害，經學校通知時必須停止供貨，且若為學校正式發布停止上課日，廠商應不經學校通知，即自動停止供貨，該供貨品順延至上班日。

教育局說，若因學校暫停實體課程衍生取消訂購食材或需調整食材菜單，廠商與各校應依所訂契約辦理或事先協調以達成共識。經了解新北果菜公司已協助相關單位。

停課 疫情

延伸閱讀

學校停了又停、照顧班只開到中午 家長怨沒人顧孩子

粵港澳汛季進入「潑水模式」 廣州隧道外掛救生圈多市停課

中國大陸南方地區暴雨致災風險高 多地停課

屏東家長最關心 停課資訊今起全上網公開

相關新聞

中央篩檢地圖「根本在耍人」北市20間診所僅4間可篩檢

為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央流行疫情指揮中心宣布全台190家診所將加入PCR行列，強化採檢分流，院所名單已納入採檢...

北市府拒給陳信瑜特支費明細挨轟 議員嗆不審市府提案

台北市勞動局長陳信瑜爭議爆不停，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，將跨黨派成立9 人調...

北市TOD案鼓勵繳納代金取代做公益 議員：恐有圖利嫌疑

台北市長柯文哲推動TOD(大眾運輸導向都市發展)，促進捷運站周邊進行都更，但公告施行後3年申請案掛零。議員許淑華指出，市...

無預警封路公車停快車道 乘客跨越慢車道閃機車搭車

日前北市中山北路二段因道路施工，相關單位無預警封路，公車竟停靠在快車道分隔島旁，由於機車仍能穿越，乘客冒著與機車相互閃躲...

停課不供餐影響在地小農生計 議員建議可設得來速服務

隨著疫情擴大，有許多學校陸續停課，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，營養午餐停止供應，連帶影響在地小農的生計，市府應考慮以「...

北市議會逾5分之1議員確診 總質詢延後2周避疫情高峰

台北市議會原排定市長柯文哲5月16日開始市政總質詢，由於目前累積12名議員確診，為避免群聚、避開疫情高峰期，今天進行政黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。