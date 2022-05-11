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北市議會逾5分之1議員確診 總質詢延後2周避疫情高峰

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
因應防疫需求，台北市議會將於5月16日至29日暫停開會；5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢，6月1日安排第九次大會，6月3日為端午節停會，6月8日審議第一次追加減預算案，第二預備金動支數額表等。圖／聯合報系資料照
因應防疫需求，台北市議會將於5月16日至29日暫停開會；5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢，6月1日安排第九次大會，6月3日為端午節停會，6月8日審議第一次追加減預算案，第二預備金動支數額表等。圖／聯合報系資料照

北市議會原排定市長柯文哲5月16日開始市政總質詢，由於目前累積12名議員確診，為避免群聚、避開疫情高峰期，今天進行政黨協商決定暫停開會2周，於5月30日到6月14日再開始。而暫停期間也不怕無法監督市府，議員王欣儀就說，還是能夠書面質詢或索資；江志銘則說下個會期應該不會延後，還是能在法定日期準時開議。

議長陳錦祥指出，為因應防疫需要，5月16日至29日暫停開會；5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢，6月1日安排第九次大會，6月3日為端午節停會，6月8日審議第一次追加減預算案，第二預備金動支數額表等。

台北市議員頻傳染疫，議員梁文傑昨天下午在發文指自己喉嚨痛、快篩陽性，PCR後今天確診；北市議員目前有61人，梁文傑是第12位確診，確診者已有無黨籍議員黃郁芬，陳建銘，民進黨議員王閔生、林世宗、鍾佩玲，梁文傑，新黨議員侯漢廷，以及國民黨議員戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖，北市議員已5分之1染疫。

對此，台北市議會民進黨團總召江志銘說，目前議程內容沒有影響，會延後是因為考量疫情升溫，陸續有議員確診，怕很多官員來備詢又會發生群聚感染，才決定延後2周。江志銘說，雖然暫時休會，若按照議程，還是在法定日期開議，下個會期也不會延後。

國民黨團前書記長王欣儀則表示，議會觀察疫情趨勢，高峰爆發時間點落在5月，除了避免染疫風險，也希望市府官員在這段間專心防疫工作。

王欣儀說，其實去年也有因為疫情曾暫停總質詢過，在疫情當前其他事情也不會說太重要，議員也可以透過書面質詢、索取資料監督市府，不至於有太大影響，不過今年適逢選舉年，她擔心下會期會因此延後開議，還是希望下會期能提早開始、結束，專注年底選舉。

疫情 北市 王欣儀

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