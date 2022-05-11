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中央篩檢地圖「根本在耍人」北市20間診所僅4間可篩檢

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
無症狀者快篩陽才可PCR，民眾冒雨撐傘買快篩。聯合報系資料照
無症狀者快篩陽才可PCR，民眾冒雨撐傘買快篩。聯合報系資料照

為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央流行疫情指揮中心宣布全台190家診所將加入PCR行列，強化採檢分流，院所名單已納入採檢地圖。台北市有33間診所及醫療院所被公布在採檢地圖上，然而，記者實際撥打詢問情況，發現多數診所尚未上路，甚至多家表示根本沒有提供PCR篩檢服務。

北市大同區陳小姐抱怨，從篩檢地圖上來看，實際提供PCR篩檢的診所其實不多，像是大同區就只有北市聯醫中興院區有提供服務；內湖區張先生說，內湖區看似很多診所提供PCR篩檢，結果打過去只有1家可以做，「中央的篩檢地圖根本在耍人」。

根據疾管署網站「COVID-19全國指定社區採檢院所地圖」可知，北市目前有33家提供PCR篩檢服務，醫院部分包含北市聯醫中興、和平、忠孝、陽明院區，三軍總松山分院、三軍總北投分院、博仁綜合醫院、西園醫院、秀傳醫院、台安醫院、長庚醫院、康寧醫院、關渡醫院。

診所方面，記者實際致電給20間在篩檢地圖上公布的診所，沒想到多數診所都已取消PCR篩檢服務，部分診所反映從一開始就沒提供，是被中央誤植。

目前實際可打通電話且實際上路提供PCR篩檢服務的診所，僅有大安區的陳建銓耳鼻喉科診所、內湖區的仁弘耳鼻喉科診所、萬華區的益銓診所、文山區的陳建業診所。

其中萬華區的益銓診所表示，明天中午12點半起開放「現場排隊」，排隊篩檢的民眾需攜帶健保卡、快篩陽性檢體、200元掛號費、筆等4樣東西。

還在準備中尚未開放預約PCR篩檢服務的診所，包含大安區的夏爾診所、中山區的榮星診所、文山區的平安耳鼻喉科診所。

北市今木柵機廠車來速正式營運，北市衛生局表示，木柵機廠車來速提供線上800個預約名額，但現場也保留上、下午各100個名額。

衛生局 健保卡 疫情

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