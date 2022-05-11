北市TOD案鼓勵繳納代金取代做公益 議員：恐有圖利嫌疑

台北市長柯文哲推動TOD(大眾運輸導向都市發展)，促進捷運站周邊進行都更，但公告施行後3年申請案掛零。議員許淑華指出，市府今年為加速推行，修正放寬原本回饋公益設施的條件，改為不需審議，即可以繳納等量代金取代做公益，卻形同放棄原本可取得公益設施的面積，恐有圖利嫌疑。

北市都發局表示，僅是為了提供申請開發者彈性多元選擇。

許淑華指出，原本TOD申請案獎勵條件之一，獎勵容積的一半對應的樓地板面積，在興建後無償捐贈予市府，設置公益設施空間，如公托、長照、社宅等。如經審議通過，可同意繳納等價代金給市府替代。但她發現，修正後改為無須審議，可由申請者自行選擇捐面積做公益或是繳納代金，等於是變相鼓勵開發廠商用代金換容積，容易使公務人員落人口實。

許淑華說，這次修正內容，雖然還包含下修基地面積、增加適用捷運站點、增加捷運周邊適用範圍，是為了釋出更多誘因、減少申請困難，立意良善。但市府不應變相鼓勵實施者用代金換容積。

另外，許淑華議員也發現，新北市110年底修正新北市TOD的規定，有規定申請TOD容積獎勵，應於容積獎勵增加部分，要求回饋部分比例給新北市府來設置公益設施，對比之下，北市府也應趁此TOD計畫，取得北市欠缺之公益社福設施。

對此，都發局科長謝孝昆指出，這次新修正放寬規定，例如修訂新增捷運出入口移設、提供Youbike、留設人行空間等獎勵項目，加上原先的回饋公益空間、繳納代金，都是提供開發者彈性及更多元選擇。

至於改為不需審議，謝孝昆說，審議並非要經過都委會或都市審查，且過去3年都沒有申請案，才決定要滾動式檢討。且TOD案的概念，還有包括節能減碳構想，不是全然以取得公益性空間為最主要目的。為了加速推動，增加誘因，未來都發局也將成立單一窗口，簡化申請公益空間的行政程序。