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學校停了又停、照顧班只開到中午 家長怨沒人顧孩子

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
國小生及幼兒園考量疫苗尚未普及，若有確診者則全班暫停實體課程3天。圖／新北教育局提供
國小生及幼兒園考量疫苗尚未普及，若有確診者則全班暫停實體課程3天。圖／新北教育局提供

國內確診人數不斷攀升，教育部日前宣布停課新制，其中國小、幼兒園班級內若有確診者，將暫停該班實體課3天，同時補習班、安親班也比照停課3天。不過國小家長抱怨防疫政策朝令夕改，不斷停課又恢復，完全無法上班，想送去學校照顧班卻只到中午12點，家長大呼「政府根本幫不上忙。」

新北今公布全校停課數有160所學校及幼兒園，占10.76%。其中國小、幼兒園從原本全校1/3或10班以上，班級有確診者、密切接觸者，得全校暫停實體課程，改為全班暫停實體課程3天，新北以快篩陽性比照確診，並授權各校彈性實施實體、線上及分流教學。

有國小家長抱怨，停課政策朝令夕改，上周才停課，這周又因有快篩陽性者要停課三天，防疫照護假請了又請，完全無法上班，也怕孩子傳染給家中長輩，不敢去送給他們照顧。此外，補習班、安親班比照停課3天，想送去學校照顧班卻只到中午12點，讓家長嘆沒有後援人怎麼辦「政府根本幫不上忙。」

不過中和景新國小校長黃文賢說，校內目前有幾班因有確診者停課，但並未有家長提出需要照護需求，目前校內規畫依據各年級作息，低年級到中午12點，若有需求可延後至下午4點，而中高年級就直接到下午4點才下課。由於確診者該班停課，教師也無法來學校，因此照護的人力，將由校內排課較少的行政人員負責。

板橋國中校長謝承殷則說，國中也有安排照顧班，不過原申請的2名學生，陸續因確診也無法到校。另外，學校照顧班依照作息，從上午8點至下午4點，並盡量安排在原班，採線上線下混合教學，除授課教師外，也會有另一位老師照看到校的學生。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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