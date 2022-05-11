北市府拒給陳信瑜特支費明細挨轟 議員嗆不審市府提案

台北市勞動局長陳信瑜爭議爆不停，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，將跨黨派成立9 人調查小組。議員鍾沛君今指出，事發一周仍未收到勞動局資料，批評市府不提供也不說明，接下市府提案都不審。

台北市議會今天舉行政黨協商，針對陳信瑜案討論，內容為跨黨派調查小組的成員名單和人數，最終通過國民黨推派4席、民進黨3席、新黨1席、無黨籍1席，共計9人，召集人由成員互選後產生，名單尚待各黨團推派。

據了解，目前國民黨將由鍾沛君、游淑慧、徐弘庭及王欣儀負責，民進黨則是推派周威佑、阮昭雄及陳慈慧，新黨為侯漢廷，無黨籍則是苗博雅。

兼任民政委員會集人的鍾沛君今天在議會大會中表示，上周已要求市府一周內除保密文件外，其他資料都該提供給民政委員會，豈料一周過去後仍未收到，也沒有任何官員前來說明。批評市府態度有問題，反問現場官員「現在市政府到底打算怎麼樣？」，嗆說接下來市府提案都不審。

議員游淑慧也說，市府先前不屑議員、民政委員會決議就算了，如今還打臉議長上周決議，質問市府官員「你們現在坐在這邊幹嘛？」，若市府要求議員審議市府提案，但市府高傲、地不接受監督，那所有案子都暫擱。