快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市府拒給陳信瑜特支費明細挨轟 議員嗆不審市府提案

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市勞動局長陳信瑜近日爭議連環爆，今天北市議會決定組成跨黨派的9人小組調查相關事項。聯合報系資料照
台北市勞動局長陳信瑜近日爭議連環爆，今天北市議會決定組成跨黨派的9人小組調查相關事項。聯合報系資料照

北市勞動局長陳信瑜爭議爆不停，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，將跨黨派成立9 人調查小組。議員鍾沛君今指出，事發一周仍未收到勞動局資料，批評市府不提供也不說明，接下市府提案都不審。

台北市議會今天舉行政黨協商，針對陳信瑜案討論，內容為跨黨派調查小組的成員名單和人數，最終通過國民黨推派4席、民進黨3席、新黨1席、無黨籍1席，共計9人，召集人由成員互選後產生，名單尚待各黨團推派。

據了解，目前國民黨將由鍾沛君、游淑慧、徐弘庭及王欣儀負責，民進黨則是推派周威佑、阮昭雄及陳慈慧，新黨為侯漢廷，無黨籍則是苗博雅。

兼任民政委員會集人的鍾沛君今天在議會大會中表示，上周已要求市府一周內除保密文件外，其他資料都該提供給民政委員會，豈料一周過去後仍未收到，也沒有任何官員前來說明。批評市府態度有問題，反問現場官員「現在市政府到底打算怎麼樣？」，嗆說接下來市府提案都不審。

議員游淑慧也說，市府先前不屑議員、民政委員會決議就算了，如今還打臉議長上周決議，質問市府官員「你們現在坐在這邊幹嘛？」，若市府要求議員審議市府提案，但市府高傲、地不接受監督，那所有案子都暫擱。

鍾沛君 北市 陳信瑜

延伸閱讀

勞工確診怎麼請假、雇主解聘違法？勞動局教你保障權益

陳信瑜特支費爭議 市議會委員會擬再排專案報告

爭議連環爆是否請辭？陳信瑜：我會等待長官指示再說

特支費疑慮 北市勞動局長陳信瑜坦承疏失道歉

相關新聞

北市府拒給陳信瑜特支費明細挨轟 議員嗆不審市府提案

台北市勞動局長陳信瑜爭議爆不停，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，將跨黨派成立9 人調...

無預警封路公車停快車道 乘客跨越慢車道閃機車搭車

日前北市中山北路二段因道路施工，相關單位無預警封路，公車竟停靠在快車道分隔島旁，由於機車仍能穿越，乘客冒著與機車相互閃躲...

北市TOD案鼓勵繳納代金取代做公益 議員：恐有圖利嫌疑

台北市長柯文哲推動TOD(大眾運輸導向都市發展)，促進捷運站周邊進行都更，但公告施行後3年申請案掛零。議員許淑華指出，市...

新北照護網未更新 資訊落差民怨沒關懷箱

新北市府為照護確診者居家照護期間生活無虞，上月10日首推關懷箱，隨著近來每日確診人數逼近2萬人，本周日關懷箱改為關懷包，...

北市木柵車來速今啟用 民怨指示不清「差點放棄」

為緩解醫院急診壓力，台北市木柵機廠車來速篩檢站今啟用，民眾指出高速公路在早上7點半出現車潮，預約前往的民眾表示，排隊排一...

旅宿迎擊疫情考驗 新北觀旅局續推OK標章

國內疫情持續延燒，新北市觀光旅遊局自2020年起推出「新北OK標章」，鼓勵旅宿業落實防疫措施，不僅是因應疫情衝擊，促進旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。