無預警封路公車停快車道 乘客跨越慢車道閃機車搭車

日前北市中山北路二段因道路施工，相關單位無預警封路，公車竟停靠在快車道分隔島旁，由於機車仍能穿越，乘客冒著與機車相互閃躲的危險穿越慢車道上車，民眾向市府陳情，各部門卻互踢皮球。議員批評，北市府官員草菅人命，要是讓市長柯文哲碰上，「丟幾烏紗帽都不夠」。新工處承諾會追究相關失職人員及廠商的責任。

議員陳怡君指出，4月27日當天在中山路二段國賓飯店前的公車站牌，因為道路施工，廠商未告知相關部門即無預警徑行封路，害公車族一大早趕到站牌就傻眼，不得不冒著與機車相互閃躲的危險，就為了要穿越馬路搭上停在快車道分隔島旁的公車。

陳怡君還說，民眾上網向市府陳情，得到的結果卻是公部門互踢皮球，公運處說不知道、推給新工處，新工處則四兩撥千金、官腔官調回應結案了事，整個陳情回覆「有講跟沒講一樣」，也沒有任何單位負責，迫於無奈才把這件「陳情無用的陳情」向民代投訴。

陳怡君批評市府草菅人命，並說這些配有司機的官員無法同理通勤族的痛苦，還嗆說「公車族、機車族的命就不是命？」今天真的發生憾事，或柯文哲搭公車碰上此事，局處首長丟幾個烏紗帽都不夠。

北市公運處回應，當天公車原本要行駛慢車道，只是在行駛過程中遇到臨時道路管制，所以改停在快車道的分隔島旁。新工處則說，慢車道前端有阻隔，所以公車沒辦法進入停靠區。

陳怡君說，調查後發現是4月28日要進行路面施工，結果廠商27日就提早封路，要求這種不顧乘客安危、草菅人命的事情不能夠再發生；新工處和公運處也承諾，會追究相關失職人員及廠商的責任。