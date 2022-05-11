新北照護網未更新 資訊落差民怨沒關懷箱

新北市府為照護確診者居家照護期間生活無虞，上月10日首推關懷箱，隨著近來每日確診人數逼近2萬人，本周日關懷箱改為關懷包，但民眾因新北市居家照護網資訊過了3天仍未更新不知此資訊，以為仍能收到關懷箱。認為疫情瞬息萬變，市府因做好資訊更正基本功以免誤導。資訊中心則回應將立即更正。

新北市為照顧居家照護者生活所需，上月10日推出關懷箱，內含泡麵、飲料、快篩試劑、口罩等生活及防疫物資，不少居家照護者期盼收到市府寄送的關懷箱，尤其近來一劑難求的快篩試劑，更是期待收到的要因。

新北市昨新增1萬6906人、確診居家照護達6萬6003人。因近來確診人數飆升，市府考量未免物流負擔過重等因素，本月8日宣布關懷箱調整為關懷包，內容物也僅剩1之快篩試劑及衛教資料。

不過，新北民眾獲得疫情相關資訊的重要管道新北市居家照護網及新北智能客服，卻過了3天仍未更新關懷箱停送的資訊，以為仍有關懷箱可領。經友人告知後才知原來已經改為關懷包，認為現今許多民眾透過官方網站獲得正確資訊，應即時更新以免誤導大眾。