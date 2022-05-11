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酋長岩遊隼幼鳥跌落巢外 鳥爸、媽在鏡頭前上演餵食秀

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市瑞芳區深澳酋長岩1隻遊隼幼鳥掉出巢位，親鳥帶食物給困在地面的幼鳥食用。圖／基隆鳥會提供
新北市瑞芳區深澳酋長岩1隻遊隼幼鳥掉出巢位，親鳥帶食物給困在地面的幼鳥食用。圖／基隆鳥會提供

新北市瑞芳區深澳酋長岩今年又見遊隼繁殖，但僅有1隻。這隻幼鳥8日掉落地面，動物保護防疫處接獲通報後，在幼鳥落地附近圍起封鎖線。可能因為沒有人跡靠近，遊隼爸爸、媽媽會帶食物給困在地面的幼鳥。基隆鳥會研判，幼鳥在近幾天應就有能力自行飛回岩壁巢位。

基隆鳥會2017年首次發現酋長岩有遊隼築巢繁殖，經過有計畫的觀察，發現之後每年都有遊隼成功繁殖，今年是第6年。鳥會說，今年可能是因繁殖季雨量多，酋長岩這對遊隼只孵出1隻幼鳥；其他巢區繁殖情況也是如此。

台灣猛禽研究會成員6日發現酋長岩這隻幼鳥，不慎滑落到巢下約3公尺的草叢，後來飛到靠近象鼻岩的岩壁上。親鳥為了鼓勵幼鳥飛上酋長岩的「家」，多次以食物誘引幼鳥起飛，但幼鳥似乎缺乏自信，待在原地。

5月8日上午10點多，鳥友和志工聽到遊隼親鳥及幼鳥的鳴叫聲，循聲發現幼鳥已經從岩壁上掉落到靠近海岸的地面，觀察幼鳥仍有活動能力，看似沒有受傷。

基隆鳥會表示，可能因為巢緣植物長高了，幼鳥活動能力增強，踩踏時一不小心就踩空掉落巢外。2020年有一隻遊隼幼鳥「二寶」掉落地面，日前這隻幼鳥落地，動保處和鳥會等志工討論後，決定比照前年模式，在現場圍起封鎖線，並派志工守護，避免幼鳥遭受驚擾。

動保處表示，5月9日上午觀察到遊隼爸爸攜帶食物到幼鳥受困地點，隔天改成遊隻媽媽攜帶食物到場，並在志工面前傳給幼鳥食用。

基隆鳥會說，2020年並沒有看到親親餵食跌出巢位的幼鳥，今年可能是因為只孵育1隻幼鳥，加上及時設置封鎖線，讓親鳥減低戒心，才會看到難得的餵食畫面。瑞芳導覽協會志工近日會持續守護遊隼幼鳥，這幾天應就可以飛上岩壁。

新北市瑞芳區深澳酋長岩1隻遊隼幼鳥掉出巢位，親鳥帶食物給困在地面的幼鳥食用。圖／基隆鳥會提供
新北市瑞芳區深澳酋長岩1隻遊隼幼鳥掉出巢位，親鳥帶食物給困在地面的幼鳥食用。圖／基隆鳥會提供
新北市瑞芳區深澳酋長岩1隻遊隼幼鳥掉出巢位，親鳥帶食物給困在地面的幼鳥食用。圖／基隆鳥會提供
新北市瑞芳區深澳酋長岩1隻遊隼幼鳥掉出巢位，親鳥帶食物給困在地面的幼鳥食用。圖／基隆鳥會提供

鳥會 基隆

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