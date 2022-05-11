木柵機廠篩檢車來速上路 民怨指示不清須重新排

北市木柵機廠車來速篩檢站今天上路，上午一度從萬芳交流道匝道口開始塞車，雖過了上班時間就恢復正常，但有民眾指出，篩檢站指示不清，導致車輛直接駛離動線，只能重新排隊。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為緩解急診與北士科車來速篩檢站壓力，台北市政府擇定位於動物園附近的木柵機廠停車場開設車來速篩檢站，今天上路，每天從上午8時到下午5時，可服務約800人。

避免排隊篩檢車潮導致新光路壅塞，台北市交通局一早便派駐義交、員警疏導交通，引導民眾下萬芳交流道後左轉木柵路5段，過萬壽橋從圓環繞回木柵機廠右側停車場入口進入，或由新光路2段經圓環、木柵機廠大門後從右側進入。

不過，動物園一早就發布聲明提醒，萬芳交流道匝道口從上午7時30分即出現要去篩檢的排隊車潮，提醒民眾如行經高速公路下交流道，請避開深坑往動物園方向，以免塞在路上動彈不得。

交通局說明，可能是因為上班車潮，導致交流道附近出現塞車狀況，過了上班尖峰時間後，皆一切正常，並提醒民眾，篩檢請先預約。

有民眾擔心塞車，約在上午8時就到附近準備等待採檢，卻仍排了近1小時才交檢體、拿到號碼牌，但因為路線沒什麼指示，不小心又跟著前面數台車輛開出篩檢站，只能重回隊伍最尾巴，最後乾脆直接停車，步行進去採檢，「真的差點放棄，想說回家算了。」

市府提醒，民眾駕車拿到號碼牌後，請直接開車上4樓排隊候診，接著到3樓掛號、批價、採檢、拿藥，並盡量先上網預約，攜帶已儲值的悠遊卡或信用卡無現金支付。