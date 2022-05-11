旅宿迎擊疫情考驗 新北觀旅局續推OK標章

國內疫情持續延燒，新北市觀光旅遊局自2020年起推出「新北OK標章」，鼓勵旅宿業落實防疫措施，不僅是因應疫情衝擊，促進旅宿業注重從業人員及入住旅客安全，更是為未來產業復甦做好準備。

觀旅局表示，新北市合法旅宿倘配合完成防疫自主管理檢查，包括從業人員的自主健康管理、接待旅客時的防疫作為、公共空間及客房的清潔消毒方式等等，並承諾持續維持服務水準，即可取得市府頒發的「我OK你FUN心」安心旅遊標章，提供旅客選擇安心的住宿場所參考指標。

截至今年5月初，新北市已超過100家旅宿業者取得OK標章，可上新北市觀光旅遊網OK旅遊專區查詢，在過去2年來，也有部分原已取得OK標章的業者，在市府輔導下轉做防疫旅館，共同為防疫盡一份心力。