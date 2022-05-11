土城員和社宅招租中 結合實境遊戲推廣社宅
新北市城鄉局與聚樂邦跨界合作，於土城員和社會住宅推出實境遊戲「進化城式」，讓參與者化身為「馬丁」機器人，透過不斷的升級、進化，通過層層關卡，除了遊戲帶來的成就感，也加深對社宅的認識。
土城員和社宅位於莊園街、學府路二段交界處，鄰近捷運板南線海山站，走路僅需5分鐘，鄰近捷運、學區、醫院、商場、購物及托老托育中心等，同時結合托老、托育、庇護工場及青創中心等公益空間；另設置兒童遊戲場、自修閱覽室、健身房、公共洗烘衣空間等公共設施，還有綠化的半戶外休憩空間及農場露台，讓住戶休閒活動空間更加豐富。
城鄉局表示，藉由實境解謎遊戲的形式，將當地人文歷史、社宅的建築理念及社宅管理等元素融入遊戲故事發想，設計一系列解謎的線索，透過第一人稱的視角遊訪社宅，可以讓參與者了解新北社宅政策規劃及處理方式，讓參與者在抽絲剝繭的解謎過程中，除了遊戲帶來的成就感，也加深對社宅的認識。
首場實境遊戲「進化城式」，將於5月28日登場，分為上午場及下午場，每場限額30人，報名期限至5月25日止。另土城員和社宅現正開放申租（受理至6月7日）歡迎想搶先了解社宅環境以及喜愛解謎、對社宅有興趣的民眾，趕緊來報名。報名網址。
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