台北國道馬拉松開跑 5/15五股-汐止國1高架段北上封閉

2022臉部平運動台北國道馬拉松將於5月15日開跑，北市警局交通大隊提醒，當天上午5時到12時將封閉五股至汐止北上國道一號高架段，民眾可改行駛國道一號平面段，避開管制範圍。

北市交大表示，今年的臉部平權運動台北國道馬拉松集結及初期活動會場位於「淡水河6號疏散門」堤外廣場（近環河北路、敦煌路口），15日當天上午2時至12時，封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流改道行駛國道1號平面路段；上午4時至12時，機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛。

北市交大呼籲，用路人於活動期間行經會場周邊（環河北路2段及敦煌路口）時，應遵守執勤員警及義交人員指揮。活動期間將加強取締會場周邊違規停車，請欲參加活動民眾勿違規停車，並多利用大眾運輸工具，共同維護交通秩序與順暢。

「臉部平權運動-台北國道馬拉松」希望能落實臉部平權理念，友善對待每個人，不因外貌而有差別，讓社會上的每個人都能獲得應有的尊重及公平對待。警方表示，本屆參加人數約1萬2000人，行經活動會場周邊應減速慢行。