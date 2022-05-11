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道路開挖回填凹凸不平 鶯歌人怒：難看又危險

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
紅磚路面開挖後回填凹凸不平引發民怨。圖／民眾提供
紅磚路面開挖後回填凹凸不平引發民怨。圖／民眾提供

新北市鶯歌區為美化道路環境，在區公所周邊鋪設紅磚道路，除可增加美觀也可降低民眾行車速度，但近日紅磚道路開挖回填後，道路卻凹凸不平，不僅影響美觀也易危及行車安全，議員蘇泓欽要求盡速改善。公所回覆今日展開修補作業。

新北市鶯歌區公所周邊，為提升整體生活環境，將一般柏油路面變更為紅磚路面，可增加摩擦係數及提升生活素質，周邊包括行政路、仁愛路、忠孝街皆改為紅磚路面，時間至少已10年以上，但近來路面被挖到坑坑巴巴，不僅影響美觀，騎車經過也易發生危險。

新北市議員蘇泓欽表示，該路段近在鶯歌區公所旁，平日也是許多民眾經過的路段，路面坑疤不僅影響美觀，更嚴重的危及用路安全，將要求區公所盡速於完工後恢復原狀，務必給當地居民良好通行環境。

新北市鶯歌區公所則表示，為配合開挖道路周邊新建建築物相關維生管線埋設，公所要求同時施工縮短工期以免造成民眾不便，期間先行以柏油暫時修補。目前已陸續完成台電、瓦斯、自來水埋設接管工作，昨日並已完成中華電信埋管作業，相關道路地磚修補將於今日展開，整體修復工程將於近日完成。

公所表示因配合周邊建案維生管線埋設，因此開挖紅磚路面。圖／民眾提供
公所表示因配合周邊建案維生管線埋設，因此開挖紅磚路面。圖／民眾提供
鶯歌區公所旁忠孝街緣鋪設整齊紅磚道路。圖／翻攝自GOOGLE MAP
鶯歌區公所旁忠孝街緣鋪設整齊紅磚道路。圖／翻攝自GOOGLE MAP

鶯歌區公所

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