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網美打卡熱點重開 淡水南瓜隧道已結實纍纍

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
每年5至6月為南瓜產季，過往南瓜隧道內結實纍纍掛著色彩繽紛各種栗子南瓜。圖／翻攝自淡水區農會臉書
每年5至6月為南瓜產季，過往南瓜隧道內結實纍纍掛著色彩繽紛各種栗子南瓜。圖／翻攝自淡水區農會臉書

每年5至6月為南瓜產季，新北市淡水農會輔導農友精進種植技術，推廣棚架式栽培栗子南瓜，成為網美熱門打卡點南瓜隧道，不僅協助南瓜銷售創造南瓜全年經濟，也輔導農友精進種植技術，降低病蟲害、增加產量外，每逢南瓜採收期前，結實纍纍園區掛著色彩繽紛各種栗子南瓜，吸引民眾前來欣賞。

淡水南瓜隧道是淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成，地點位於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁，民眾可從淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站後步行前往，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，各品種不同顏色的南瓜成熟掛於隧道內，彷彿進入五彩繽紛的秘境中。

因應南瓜產季並配合推廣，現場將販售新鮮現採栗子南瓜，淡水農會超市也推出栗子南瓜早鳥預訂優惠活動，一袋2粒裝的栗子南瓜原價325元，早鳥預購只要235元限量60組，預購日期為5月13日中午12點半，在淡水農會超市臉書粉絲團填寫預購單，並於14日或15日可至農會超市付款取貨。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水地區栗子南瓜產季來臨，農會開放南瓜隧道供民眾打卡拍照外，也將於淡水農會超市粉絲團開放第一波現採栗子南瓜預購，同時農會也研發多款南瓜商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜餅乾等多種加工品，也邀請在地餐飲業者採用在地栗子南瓜製作料理。

新北市農業局長李玟表示，農業局與淡水區農會共同推廣淡水當季南瓜，疫情期間透過網路行銷及「美味農業得來速」網站創造銷售新通路，讓農友們不為銷售通路煩惱，安心生產優質農產，鼓勵市民朋友們於疫情期間多加利用網路平台選購當季優質農產。

淡水區農會在隧道布置打卡景點。圖／新北市農業局提供
淡水區農會在隧道布置打卡景點。圖／新北市農業局提供
淡水農會研發多款南瓜商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜餅乾等多種加工品。圖／新北市農業局提供
淡水農會研發多款南瓜商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜餅乾等多種加工品。圖／新北市農業局提供

淡水 農會

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