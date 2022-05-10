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新北議員批青年局只喊口號 籲規畫協助通過18歲公民權

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
新北市議員陳偉杰呼籲，青年局要有具體政策支持新北青年，建議可以以協助推動年底「18歲公民權」通過作為開始。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰呼籲，青年局要有具體政策支持新北青年，建議可以以協助推動年底「18歲公民權」通過作為開始。圖／陳偉杰提供

新北青年局成立後，目前還未見具體政策及成效，引發議員不滿。新北市議員陳偉杰表示，成立時喊的四大議題研究仍未成形，業務上所需的跨局處合作也還沒到位，網站更是一點也不年輕，呼籲要有具體政策支持新北青年，建議可以以協助推動年底「18歲公民權」通過作為開始。

新北市政府青年局於今年初成立至今已有五個月，但相關動態因疫情影響還在鴨子划水階段，尚未有明顯政策的推展，引發新北議員及各界人士關心。陳偉杰指出，青年局長錢念群曾指出初步任務在於「社會住宅」、「薪資結構」、「福利補助」、「產業就職」等四大青年議題的研究，但目前似乎仍未成形，新北支持青年不能只是喊口號。

陳偉杰說明，目前有許多議員皆期許青年局能夠作為「青年溝通管道」、「青年關注議題的協力」及「青年政策規劃者」，而想了解青年事務必須優先從關注青年議題開始，當前最重要議題就是爭取「18歲公民權」，這不只是新北市政府對於支持青年的表態，也是青年局進行青年事務的開始，希望青年局可以規劃議題推動，協助「18歲公民權」在年底複決時順利通過。

陳偉杰表示，依照青年局組織規程的分科，當中仍不少與其他局處重疊或交互負責不同細項，如何做分管需要跨局處的協調合作。其實各單位難免會有一些既存業務，在短時間內無法順利調整，青年局可以主動作為橫向連結及資源整合的平台，幫新北青年蒐羅中央及地方各種補助及資源，減少青年瞎子摸象的窘境。

就目前最迅速搜尋青年資訊的管道「青年局網站」來說，不少民眾都反應，雖然有資訊彙整，但介面、資訊等都還需要再加強，目前只有簡略的文字資訊，甚至連結都不是很齊全，整體看網站一點也不年輕，呼籲青年局參考其他縣市的作法，如高雄青年局青年資源檢索系統，符合青年需要。

陳偉杰認為，青年局不應只是幕僚單位，最主要的功能不是四大青年議題的研究，應將自己定位成第一線的行動單位，主動協助新北青年真正解決實際問題及需求，希望青年局盡速提出具體政策，展開支持新北青年的行動，別讓青年局持續空轉，淪為象徵性的符號而已。

青年 新北

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