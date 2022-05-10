府中雙城結合媽祖誕辰 女八家將在板橋慈惠宮開場獻藝

新北文化局府中雙城系列活動結合媽祖誕辰，在板橋慈惠宮前演出「古城獻藝」開幕展演，分別於5月15日、5月21日播映，並提供報名線上專場的80位民眾，限量茉莉花啤酒。節目新詮釋傳統祭典文化，由全台首創的女性八家將震撼開演。

板橋慈惠宮所在的府中路，連接枋橋古城至城外的主要道路，過去有板橋舊車站、台北縣政府，而且鄰近板橋國小與板橋高中，是新北市的施政與文教核心以及交通重鎮。如今交通樞鈕轉移，但慈惠宮、接雲寺仍香火鼎盛，府中一帶保留的古城風情，累績了文史底蘊。

「古城獻藝」首段演出由全台首創女性八家將「振宗藝術團」重磅開演，將傳統家將陣容，揉合舞蹈武術元素，展現氣勢非凡的風範；接著「身聲擊樂團」以常見的鍋碗瓢盆融合肢體擊樂，展現多元文化的奔放生活能量，末段「莫比斯圓環公社」隆重鉅獻《媽祖，府中情》，以社區環境為創作關懷主軸，透過舞蹈、鼓聲、吟唱堆疊出一代代的人與土地共生意象。