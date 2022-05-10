汐止福德一路不平整難行 今年七月要重鋪

汐止區福德一路社區大樓多，不過，有一段兩棟社區間的道路，因為很久沒有重鋪，路面破損不平，反應很久遲遲沒有改善，所以，新北市議員張錦豪也要求相關單位儘快的重鋪改善，也預計今年七月底前要完成改善。

康福里長曾淑蘭說，非常感謝新北市議員張錦豪，因為這條路已經來會勘好幾次了，之前牽涉到產權問題，所以，一直沒有辦法重鋪改善，很感議員多次協助，這次終於要重鋪，讓里民有更平坦的通行道路。

新北市議員張錦豪表示，在汐止福德一路26號這邊的巷道，每次逢下雨就會積水，而且路面已經二十幾年沒有重鋪修整，社區主委跟里長也一直在反應希望能夠進行道路路面品質的改善，所以，也找了區公所及市府養工處看看如何改善，如果沒有辦法及時解決的，希望能夠做路面的重鋪，接下來請公所跟養工處去找經費，在七月底以前將福德一路兩個大社區中間的巷道，做路面重新鋪設，改善排水問題，讓行人、汽機車通行更安全舒適。