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淡水不老騎士千歲團 18長者9天單車環島圓夢

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水喜愛登山運動長輩揪團要來單車環島，平均年齡六十多歲，一起從淡水出發環島，用九天的時間完成夢想。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水喜愛登山運動長輩揪團要來單車環島，平均年齡六十多歲，一起從淡水出發環島，用九天的時間完成夢想。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水有一群喜愛登山運動長輩們，今年決定揪團要來單車環島，共有18名成員，從最年輕55歲到最年長70歲的有三位，平均年齡六十多歲，一起從淡水出發環島，用九天的時間完成夢想，並且在母親節當天回到終點，在家人的迎接下送上鮮花祝福，畫面相當溫馨感動。

單車環島是過去許多喜愛單車運動民眾的最大目標，不過對於六、七十歲的長者來說，要克服體力問題真的相當不容易。

領隊鄭添壽說，這次一起參與環島的長者大家平常都是會去登山的同好，由於大家都有些年紀，還沒有嘗試真正的挑戰，就決定要單車環島，從三四個月前大家都開始體能訓練，用跑步運動的方式累積體能，準備防曬及單車裝備，出發前還帶著大家做暖身操。而有長者說，這次環島挑戰不只是圓一個夢想，更能夠到台灣各地慢慢欣賞美麗的風景與人文。

這次淡水千歲團單車環島，從淡水出發沿著西半部到國境之南再到台東花蓮北上，騎過1千多公里的路程，有公路，步道陡坡各種地型，大家都是一起行動，經歷了風吹日曬雨淋，各種氣候都克服，長者說，無論皮膚曬得多麼黑，肌肉有多酸痛，每一位長者非常堅持，並不是說年紀大了就無法達成環島，反而更需要走到戶外，大家心理都知道這是一場很艱困的旅程，齊心完成目標，也讓這一群淡水的不老騎士團，更成為兒女家人當中最驕傲的榜樣與榮耀。

環島 淡水 單車

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