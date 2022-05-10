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新北行動治理前進石門區 傾聽民意解決問題

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
新北市行動治理走訪石門區，針對里長所反映，能夠做的要盡快協助，給予基層最效率的問題解決。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市行動治理走訪石門區，針對里長所反映，能夠做的要盡快協助，給予基層最效率的問題解決。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市行動治理走訪石門區，市長侯友宜帶領市府團隊走入基層，聽取各區民意，市長侯友宜在座談會直接要求各局處，針對里長所反映，能夠做的要盡快協助，給予基層最效率的問題解決。

座談會上首先由區長林俊宏就3年來石門區的施政成果進行簡報，包括打造新北首座位於漁港內的重機驛站、開闢幸福雙心公園、新建消防大樓、遊客中心整建等多項建設，大幅提升石門觀光產業及北海岸市民福祉。

而後進入市長與里長的座談會，針對里長提出的列管事項逐項的檢視，里長們也把握局處首長都到場的會議上，向各局處提出地方的需求，並且感謝市長與市府團隊總是能夠對於提出的需求給予最即時的協助。

市長侯友宜指出，保護人民生命財產是市府最重要職責，感謝里長用心，將里內建設相關問題與需求一一提出，並請各局處務必隨時掌握進度與保持聯繫，要視安全性與急迫性作出最適當的處理。

石門 侯友宜

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