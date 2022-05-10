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委外廠商違規用吹葉機北市府消極處理 議員批敷衍了事

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市工務局回應，2019年到2022年3月裁罰104件、共1萬1500元，沒有不罰；目前市府沒有禁用吹葉機，但公園處原則上禁止，目前有配合環保局在每年10月至隔年3月的空氣品質不良期間不使用吹葉機。圖／聯合報系資料照
北市工務局回應，2019年到2022年3月裁罰104件、共1萬1500元，沒有不罰；目前市府沒有禁用吹葉機，但公園處原則上禁止，目前有配合環保局在每年10月至隔年3月的空氣品質不良期間不使用吹葉機。圖／聯合報系資料照

北市樹木數量龐大，清潔人員常用吹葉機打掃，不過噪音、廢氣和揚塵卻成公害。據統計，光去年就有316件投訴、今年1月到3月也已累積64件，有議員指出，北市公園處不是沒有裁罰即草率結案，就是象徵性地罰到2000元。工務局回應，公園駔從2019年至今年3月共罰104件、1萬1500元，使用吹葉機有條件限制，若廠商違規一定會開罰。

北市公園處2020年起，核准223處使用吹葉機，去年限縮到26處，今年則完全禁用吹葉機，而相關陳情案卻持續攀升，2020年有160件、2021年有316件，今年截至3月累積64件。議員楊靜宇表示，廠商違規使用吹葉機投訴多裁罰數卻少，以公園處為例，前年100件的投訴只有19件被裁罰、去年204件投訴有52件挨罰、今年42件只有20件被罰。

根據規定，廠商如欲使用吹葉機清潔環境，要先經市府同意，使用範圍須配合植栽修剪作業並清理乾淨方能使用。楊靜宇說，民眾早上7點就被高分貝吹葉機吵醒，還得忍受廢氣，甚至還有廠商將公園內的落葉吹到巷弄內破壞社區環境，即使錄影存證檢舉，公園處也沒有開罰，僅回覆「已告誡打掃人員勿再使用吹葉機」便草率結案。

楊靜宇指出，公園處即便祭出裁罰手段，依合約不過區區1000元懲罰性違約金扣款，今年則僅象徵性地提高到每次2000元，不管一次使用多少台吹葉機，也只算一次的違規行為，不痛不癢的扣款合約全無嚇阻力道，他要求公園處應改合約重罰廠商，避免濫用行為，且有條件地核准使用吹葉機。

北市工務局回應，2019年到2022年3月裁罰104件、共1萬1500元，沒有不罰；目前市府沒有禁用吹葉機，但公園處原則上禁止，目前有配合環保局在每年10月至隔年3月的空氣品質不良期間不使用吹葉機，若為郊區、離住家較遠的園區，且非例假日的離峰時段，廠商可申請使用，須經書面同意於指定時段、地點使用，若發現違規屬實即依約扣罰。

北市 噪音

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