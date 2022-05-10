霹靂英雄現身福隆沙雕季 打造36座霹靂沙26日開展

2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」，從5月26日到10月10日，於福隆海水浴場正式開展，這次結合本土最經典霹靂布袋戲人氣角色，打造36座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色呈現。

福隆國際沙雕藝術季今年將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中，作品共計36座，其中包含了經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，刀劈巨石的壯闊感。

此次作品有年初才上映的《素還真》電影場景，一進入到會場就能看到電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」在迎賓大道，還有「素還真」在影中的一系列故事場景，可以與師傅「八指麒麟」在樹下的愜意喝茶休息，或是體驗「素還真」懸絲診脈一診治百病的神技。

今年的主雕作品是第一男主角，8公尺高的「素還真」，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生，36座霹靂沙雕作品，都讓參觀的旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事。

7月、9月各舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會活動，將邀請各路霹靂英雄齊聚福隆與大家共迎夏日時光；展覽期間只要與沙雕拍照上傳「福容大飯店福隆」粉絲專頁，月月都將抽出一名幸運兒，能獲得價值10800元+10飯店住宿券等好禮。

沙雕季也將與KKday推出沙雕季早鳥優惠活動，4月25到20日期間單人套票含門票及夏日冰沙只要150元；雙人套票包含兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花只要350元，前100名購買還能再獲得KKday獨家野餐墊好禮。

活動詳情請上福容大飯店福隆官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/