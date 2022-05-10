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9旬翁確診沒病床、快篩之亂 張凱鈞要鐵漢侯市長逆時中

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民眾黨新北市議員參選人張凱鈞批評，民眾買不到篩劑等問題，新北市長侯友宜應趕快解決，若問題在中央，請「鐵漢侯市長」勇敢「逆時中」。圖／取自張凱鈞臉書
民眾黨新北市議員參選人張凱鈞批評，民眾買不到篩劑等問題，新北市長侯友宜應趕快解決，若問題在中央，請「鐵漢侯市長」勇敢「逆時中」。圖／取自張凱鈞臉書

新店在地臉書社團有網友指出，自己90歲父親確診卻等不到病床，另外近來快篩之亂也讓不少民眾抱怨。民眾黨新北市議員參選人張凱鈞批評，指揮中心指揮官陳時中與新北市長侯友宜都該想辦法，避免長者因沒病床轉重症或死亡，而篩劑問題，「鐵漢侯市長」應該勇敢「逆時中」。

「就是愛新店」社團中有成員今日發文表示，90歲父親發燒與咳嗽，快篩呈現陽性，昨早坐救護車至新店耕莘醫院就診，PCR結果也為陽性，但直到今天都還在急診室門外等床位。

發文網友指出，自己父親血氧93、血糖200、肺部發炎，但耕莘醫院滿床，醫院並說前面還有三位長者在等專責病床，另外位在新店的台北慈濟醫院專責病床也滿床。

發文網友提到，護理師說之前有人在急診室門口等了三天三夜等不到床位，最後只能回家；護理師另外還透露，急診室醫生不能開立瑞德西韋，連感染科醫師也不能開藥，因為政府規定要住進專責病房，醫生才能開立。

新北市大新店區議員參選人張凱鈞認為，長者及孕婦為高風險族群，可是輕症若靜脈注射瑞德西韋3天可預防重症，如今卻有新店90歲長者等不到專責病房床位的情況，不趕快治療難道要坐等到變重症或不幸死亡嗎？

張凱鈞表示，坐在冷氣房「神壇」的陳時中能滾動式修正，同時也呼籲新北市父母官侯友宜，趕快責成衛生局相關單位儘速協助生病還在枯等的長者，以免再有類似情形。

另外，針對快篩劑不好排不好買情形，張凱鈞也說，許多市民向他陳情，尤其雙薪家庭更沒時間排隊，有的民眾確診沒收到隔離箱，甚至有的沒接到關懷電話，各種情況的原因為何？侯友宜應趕快解決，若問題在中央，請「鐵漢侯市長」勇敢「逆時中」，大聲斥責「不罵不成器」的政府。

新店在地臉書社團有網友指出，自己90歲父親確診，昨早坐救護車至新店耕莘醫院就診，PCR結果也為陽性，但直到今天都還在急診室門外等床位。圖／取自「就是愛新店」臉書社團
新店在地臉書社團有網友指出，自己90歲父親確診，昨早坐救護車至新店耕莘醫院就診，PCR結果也為陽性，但直到今天都還在急診室門外等床位。圖／取自「就是愛新店」臉書社團
新店在地臉書社團有網友指出，自己90歲父親確診，昨早坐救護車至新店耕莘醫院就診，PCR結果也為陽性，但直到今天都還在急診室門外等床位。圖／新北市新店耕莘醫院提供
新店在地臉書社團有網友指出，自己90歲父親確診，昨早坐救護車至新店耕莘醫院就診，PCR結果也為陽性，但直到今天都還在急診室門外等床位。圖／新北市新店耕莘醫院提供

張凱鈞 侯友宜 陳時中

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