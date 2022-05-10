梅雨滯留鋒面將至 議員爆：北市抽水站10個月沒清淤

氣象局預報首波梅雨滯留鋒面周五將至，恐有致災性降雨。但台北市議員王欣儀指出，抽水站清淤工作理應在每年的5至11月汛期前就完成，但北市的10個清淤工程合約，至今尚未發包，以至從去年7月至今，已經整整10個月沒有進行清淤工程，若大雨一來恐影響防洪，損失難以估計。對此，水利處指出，目前僅剩一處抽水站清淤尚未發包，已進行邀標中。

王欣儀說，每年5、6月是梅雨季，接下來就是颱風季，理論上清淤工作應該要在汛期前完成，結果水利處卻是選在汛期期間做抽水站清淤工程，若汛期開始，前池已都是淤泥的狀態下，當大雨一來，肯定爆棚。

她調閱109至111年度抽水站前池清疏工程案件，花費2014多萬元，清了7519立方公尺的淤泥，總共10件案子，幾乎皆是在汛期開始前才陸陸續續發包動工，且是挖完一池後才進行下一個。

王欣儀指出，這筆2千多萬的連續性預算執行一年半後，經費就已用完，以致從去年7月起至今都沒在清淤，而今年編列的420萬清淤預算，在今年5月4也流標，原因是沒有廠商願意來投標。

北市水利處長陳郭正指出，目前北市10件清淤案，大致都在今年汛期前已經完成檢討，清淤在汛期前檢查，是以淤積70公分做標準，目前只有一處北憲抽水站大於70公分需要清淤，淤積量不是很多；至於標案尚未發包，是因工程是不好施作，廠商人員要下到底層，空間不大，不好操作，但會盡力發包，已對一些目標廠商進行邀標。

王欣儀還質疑，抽水站清淤標不出去，但今年的「抽水站委外代操作招標案」，關係到抽水站的操作及人民生命財產安全的重要勞務採購案，結果3月29下午開標、3月30開評選會，然後3月31日就決標，竟短短3天內迅速跑完招標流程，是否太急就章，想便宜行事？

陳郭正則解釋，仍有按規定經過28天的等標期，且這次有把前3年的合約併在一起檢討，加入新合約中，這種情形確實比較少見，但委員同意開標隔天即召開評選會，沒有圖利廠商。