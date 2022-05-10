影／急需快篩買不到？北市議員發起「快篩互助應援團」

國內疫情升溫，快篩試劑需求量大增。台北市議員苗博雅聯合市議員林亮君、黃郁芬，以及議員參選人吳崢，推動「快篩互助應援團」，服務範圍從台北市大安、文山、中山、大同、松山、信義、士林及北投等8區，以互信互助的方式，將快篩送到有急用的朋友手上。

苗博雅表示，台灣快篩狀況不患寡而患不均，數量上並沒有非常欠缺，可是在配送、物流和通路方面，不一定可以及時送到有急需的人手上，第一線經常接到陳情，有些民眾因為突然被匡列居家隔離，或是家人突然出現症狀，不方便出門購買快篩，手邊也沒有快篩，雖然很樂意用少量的自備快篩來協助民眾，但手邊快篩數量也很少，如果每一次都用送的，很快就沒有辦法再繼續提供幫助，以互信互助的方式，有借有還，讓愛循環，透過我們的力量，讓快篩可以送到有急需的朋友手上，互相幫助，大家一起來度過難關。

苗博雅說，服務範圍的民眾如果有需求可以來聯絡我們，並提供真實資料，希望社會各界的愛都可以送到真正有急需的人手上，如果說手邊的快篩數量足夠，大家歸還的情況很不錯的話，這個活動就會一直做下去，直到共同度過台灣社會的難關為止。