樹林前站人行道坡度陡 年底前改善完成

樹林火車站前站的鎮前街人行道，是板橋溪崑地區及樹林旅客、輪椅族、長者使用頻繁路段，長年因人行道高低不平且斜度太陡，導致受傷事件頻傳，立委蘇巧慧今邀集相關單位會勘，區公所則將主辦整修代辦工程，預計花費549萬改善斜坡率及排水問題，並於年底完工。

新北市議員陳世榮表示，2020年身心障礙聯盟理事長劉金鐘就曾反映當地人行道太陡，不符合無障礙人行斜坡道規範，加上地磚凹凸不平，不利輪椅族、嬰兒推車及行人通行。

今立委蘇巧慧及新北市議員陳世榮邀集相關單位，到新北市樹林區鎮前街人行道參加區公所主辦整修代辦工程的基本設計審查會，蘇巧慧強調當地民眾已等候改善多時，期許能夠最完善規劃前進。

此次改善工程，人行道範圍將不改變，將車站出來一直到路口的坡度做改善調整。現況地形比路面高於20公分，改善後降到15公分，斜率降到5%以下，並規劃合適的排水系統，排除積水問題，降低未來路樹竄根的機會，避免完工後路面破損的風險。工程總費用約549萬，預計今年10月動工，並於年底完工。

蘇巧慧表示，樹林發展有成，外縣市觀光客不斷湧入，但重要的車站前人行道卻是窒礙難行，光站在人行道就感受到嚴重傾斜感，此次工程改善已等候多時，樹林區公所就今日與會各單位意見進行修正後，盡速動工早日改善，給樹林民眾安全好走人行道。