傳拿別人快篩陰入北農 黃珊珊籲誠實:不可能去你家快篩

本土疫情延燒，為避免群聚持續擴大，凡進入北農從業人員須快篩陰證明才能入場，不過傳出有人知道自己確診，卻拿其他未染疫者的快篩陰入場，甚至隱匿疫情的人「很多很多」。台北市副市長黃珊珊今天表示，從業人員每個人自己要誠實，「我們不可能跑到你家，去看著你做(快篩)」。

有民眾向媒體投訴，指有北農的從業人員在一市工作，卻沒有通報確診繼續工作，由於5月3日至5日須持快篩陰性證明才能入場，竟持別人的快篩陰性入場，甚至隱匿疫情者還稱「許多人都是這樣入場」。

黃珊珊今天視察木柵機廠急門診時，被問及北農是否有此狀況，黃表示，北農現在是採快篩陰性證明才能入場，若有抓到不是本人的，也要有相關證據，但這本來就是要每個人誠實申報，，重點是，每個人自己要誠實，「我們不可能跑到你家，去看著你做(快篩)」。