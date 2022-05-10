北捷首次販賣列車進站音樂 韋禮安獻聲板南和松山線

台北捷運各路線會在列車即將進站時播放音樂響提示。有民眾發現，今早出門搭板南線、松山新店線時，響起的音樂是由藝人韋禮安唱的廣告洗腦神曲，北捷表示，這次首度與廣告商合作，改變列車進站音樂，也在網路上引起討論。

北捷表示，這次廣告商主動提案，希望藉由全新改編的廣告音樂傳遞品牌「清新、美好」的新氣象，正好也和北捷形象不謀而合，這次首度結合商業廣告創意，將列車進站音樂改為知名品牌主題曲，更是所未有的全新嘗試。

新的進站音樂由藝人韋禮安獻聲，北捷指出，今天進行試播時，已有耳尖的旅客發現，紛紛在社群平台上分享驚喜，引起廣大捷運族群的熱烈討論與關注。

台北捷運說，為了讓品牌主題曲完美呈現，工程人員費盡心思，突破既有語音播放系統，不斷現場測試、調整及試聽，讓美妙歌聲跟著列車一起進站，帶給旅客不一樣的沉浸式聽覺體驗。

台北捷運從2016年起，配合文化局推展「捷運聲音地景計畫」，分別在高運量路線播放不同的列車進站音樂，板南線和松山新店線從2016年1月開始播送音樂，這次首度和廣告商合作，改變列車進站音樂，不過只會試辦1天。