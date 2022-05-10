亞東醫院暫停夜間服務「投入防疫」侯友宜：確保量能

國內疫情延燒，板橋亞東醫院昨宣布暫停夜間服務至6月30日，以全院投入防疫。新北市長侯友宜今表示，亞東把夜間門診暫停並不代表不做醫療服務，而是用遠距醫療看診，讓醫事人員多一點力量防疫，確保醫療量能面對來勢洶洶的Omicron。

亞東醫院表示，為配合日益居增的確診者，即起暫停夜間服務，並開設遠距門診，讓民眾通過電話、視訊診療完成門診。根據不同需求，比如複診、穩定慢性病患者可使用電話門診，依各科別官網掛號；若為快篩陽性且有症狀者，可利用本院檢疫急門診等等。

侯友宜今日受訪表示，亞東把夜間門診暫停並不代表不做醫療服務，而是透過遠距醫療看診，讓醫療量能做好分配、醫事人員多一點力量來做好診療，亞東醫院是做了一個彈性的調整，其實新北市所有醫院大部分都採自主應變，按照他們的屬性不一樣做好萬全準備，確保醫療量能面對來勢洶洶的Omicron。

侯友宜也說，新北有8家、5家醫院為長者及兒童開設專責快速通道門診，這幾天啟用民眾在使用上更加順暢，不過還須觀察一段時間，才能夠評估還有哪些不好再做調整，但這一段時間看到家長對長輩、對幼童的憂心，可以用快速通道防疫急門診的方式，來減輕他們的壓力。