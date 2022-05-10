疫情升溫弱勢家庭求助多 扶弱公益協會捐金山愛心物資
因受疫情影響，部分弱勢家庭經濟不穩定，常常有民眾到公所求助生活物資，新北市議員周雅玲今天結合新北市扶弱公益協會，捐贈金山區公所愛心物資134份，協助金山區弱勢家庭以及有急難需求民眾。
金山區公所表示，今天收到的愛心物資，會優先以因本次疫情受影響的弱勢家戶，及有急難需求民眾申請為主，若有餘額則會結合之後的捐助統一發給低收入戶使用。裡面有米、罐頭、泡麵、油、糖、餅乾、麵條等民生物資。
金山區長廖武輝表示，每年公所辦理寒冬送暖活動時，扶弱公益協會總是會捐贈生活物資給金山區的弱勢家庭平安過好年。因疫情持續升溫，弱勢家庭對物資的需求越來越多，感謝新北市扶弱公益協會捐贈134份物資，讓有需求的弱勢家庭可以使用。
金山區公所表示，新北市扶弱公益協會行善多年，以在地長者與清寒學子為服務對象，提供三節物資與獎學金，讓有需要的家庭，可以感受到社會的溫暖。
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