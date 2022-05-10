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深入感受地方人文 陶博館推「春遊三鶯」系列活動

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
民眾參觀百年陶瓷工廠重建後「夥房工作室」，體驗手捏杯趣味。圖／陶博館提供
民眾參觀百年陶瓷工廠重建後「夥房工作室」，體驗手捏杯趣味。圖／陶博館提供

新北市立鶯歌陶瓷博物館為吸引民眾前往旅遊，推出「春遊三鶯」系列活動，包括3項限量遊程、2項陶創之旅、玩藝自由行、Podcast等，邀請全民遊歷三鶯慢時光，感受在地的文化溫度。陶博館長張啟文表示，活動充滿在地故事的藝文行腳路線，歡迎民眾一同感受這塊土地溫潤的人文風情。

三大秘境遊程內容分別是「山徑美學」、「鶯式午茶」及「河岸玩陶」，每人體驗價為539元及1099元。其中5月14日、5月21日舉辦的「山徑美學」，跟著與山林親密互動長達20多年的導覽員柳樹婆婆漫步在鶯歌石步道，傾聽自然原聲，回到陶博館欣賞老陶師腳踢轆轤，並動手自製文青風格咖啡杯。

「鶯式午茶」則在5月15日、5月29日登場，安排「台灣陶藝獎」專屬導覽，欣賞來自全台好手入選創意生活器皿，並可到百年陶瓷工廠重建後的藝術園地「夥房工作室」參觀，品味老窯場新活力，體驗手捏杯趣味，工作室代為柴燒後送給學員。

另5月22日、5月28日登場的「河岸玩陶」，沿著鶯歌山水步道，一路徜徉欣賞風光到林松本老師工作室，由擅於手捏仿真茶具的陶藝家本人，親自傳授民眾手捏仿「樹皮紋」陶茶杯，從指尖感受陶土的溫度。

陶博館長張啟文表示，三鶯地區蘊涵豐厚的藝術文化資源，為讓民眾深入感受三鶯文化，「春遊三鶯」活動串連陶博館與在地充滿故事的藝術家工作室、自然生態景點，推出3大限量怡情養性、充滿在地故事的藝文行腳路線，將自5月中旬起陸續開跑。

陶博館官方網站開放限額報名，報名價值1千元以上遊程的民眾，可獲陶博館開發「典藏花鳥紋野餐墊」。陶博館網站

擅於手捏仿真茶具的陶藝家林松本，親自傳授民眾手捏仿「樹皮紋」陶茶杯。圖／陶博館提供
擅於手捏仿真茶具的陶藝家林松本，親自傳授民眾手捏仿「樹皮紋」陶茶杯。圖／陶博館提供

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