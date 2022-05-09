靈鷲山4期教育徵文 稱得獎者為鑄字菩薩刻劃生命故事

靈鷲山般若文教基金會舉辦4期教育「成佛有你」全球徵文，透過徵文創意，宣揚佛法新世紀，並在8日殊勝佛誕日曁今年母親節線上頒獎，除了安排朗誦金獎作品，更以鋼琴、小提琴演出，透過影像、音樂和朗讀聲，讓全球得獎者和線上嘉賓相見歡，一起分享學習佛法，翻轉生命的故事。

靈鷲山心道法師說，4期教育是學習如何發菩提心，如何讓菩提心不退轉，如何長長遠遠願意做發心的工作，如何遍學到一切都是智慧，成就佛國淨土。他以預先錄製影片方式勉勵得獎者，祝賀大家很有善緣，學習4期教育也能得獎。

頒獎典禮的表演者都曾是4期教育學員，第5屆學員劉麗瑛以鋼琴自彈自唱「佛陀牽著我的手」，李玲莉帶著13歲女兒何恩昕與指導老師郭靖，一起以小提琴演奏「You raise me up祢鼓舞了我」，讚嘆佛陀不斷鼓勵，讓他們走向正確的道路。「四聖諦」主題金獎林國賓以「善用四聖諦 讓師生真正離苦得樂」投稿獲獎。

靈鷲山4期教育學海徵文從1月10日釋迦牟尼佛成道紀念日發想，2月15日至4月15日可分依主題佛陀的修行、四聖諦、八正道投稿。