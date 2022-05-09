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靈鷲山4期教育徵文 稱得獎者為鑄字菩薩刻劃生命故事

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，20歲的潘宣志是最年輕的得獎者主。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，20歲的潘宣志是最年輕的得獎者主。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山般若文教基金會舉辦4期教育「成佛有你」全球徵文，透過徵文創意，宣揚佛法新世紀，並在8日殊勝佛誕日曁今年母親節線上頒獎，除了安排朗誦金獎作品，更以鋼琴、小提琴演出，透過影像、音樂和朗讀聲，讓全球得獎者和線上嘉賓相見歡，一起分享學習佛法，翻轉生命的故事。

靈鷲山心道法師說，4期教育是學習如何發菩提心，如何讓菩提心不退轉，如何長長遠遠願意做發心的工作，如何遍學到一切都是智慧，成就佛國淨土。他以預先錄製影片方式勉勵得獎者，祝賀大家很有善緣，學習4期教育也能得獎。

頒獎典禮的表演者都曾是4期教育學員，第5屆學員劉麗瑛以鋼琴自彈自唱「佛陀牽著我的手」，李玲莉帶著13歲女兒何恩昕與指導老師郭靖，一起以小提琴演奏「You raise me up祢鼓舞了我」，讚嘆佛陀不斷鼓勵，讓他們走向正確的道路。「四聖諦」主題金獎林國賓以「善用四聖諦 讓師生真正離苦得樂」投稿獲獎。

靈鷲山4期教育學海徵文從1月10日釋迦牟尼佛成道紀念日發想，2月15日至4月15日可分依主題佛陀的修行、四聖諦、八正道投稿。

佛陀的修行主題金獎得主曹文坪，以「從長夜中睜開雙眼」一文勝出，他用「無心插柳柳成蔭」表達獲獎的驚喜心情。今年20歲的潘宣志是最年輕的得獎者，他寫的「修行的起點為何？」文章獲得優選，表示得獎將讓他未來做更多的法供養，繼續向身邊厲害的師兄師姐們學習。

靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，得獎者線上齊聚一堂。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，得獎者線上齊聚一堂。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，「四聖諦」主題金獎得主是林國賓。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，「四聖諦」主題金獎得主是林國賓。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，劉麗瑛表演「佛陀牽著我的手」動聽曲目。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山般若文教基金會「成佛有你」全球徵文頒獎，劉麗瑛表演「佛陀牽著我的手」動聽曲目。圖／靈鷲山佛教教團提供

徵文 法師

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