台南社會住宅新地點 紅樹林水道就在旁邊

台南市立委林俊憲長期爭取在南區清水路興建社會住宅，及喜樹灣裡市地重畫，今天下午邀集多名市議員、營建署長吳欣修；市政府都發局長莊德樑會勘，為地方發展尋求解套。地政局表示，重畫區將在下個月開辦，2025年完工。

林俊憲指出，南區中華西路和清水路口土地已閒置多年，附近有美麗紅樹林水道；由政府出資建房，可解決年輕人、社會弱勢居住的需求，還能美化周邊環境，帶動區域生活機能提升。

針對喜樹灣裡重畫區，他表示，此重畫區公有土地9成8，規畫為國宅儲備用地及學校用地，但隨著高齡化、少子化，政府應積極思考公共設施用地解編的使用方案。下台86東西向快速道路就是喜樹灣裡，是外縣市民眾到台南的第一站，有很大的觀光潛力，政府應一併納入考量，帶動地方觀光產業發展。

營建署長吳欣修表示，清水路基地交通便利，過去是海埔新生地，在沒有台86東西向快速道路前，相對較偏遠，但隨著地方發展及交通的改善，重新進行都市計畫後，將能提升地方的發展，也能帶動黃金海岸的觀光，未來對外招商後，將有旅宿業的進駐，對地方觀光注入活水。

都發局長莊德樑說，清水路基地現址是中央所屬的港埠用地，已閒置近40年，未來興建成社戶住宅，可以照顧年輕人，提供安心工作生活的地方，承租資格只要符合者都可以申請。

喜樹灣裡重畫區的部分都市計畫已在今年2月公告實施，接下來將進行重畫，也向營建署爭取經費，進行前期規畫，將一併納入公益性設施的規畫，評估地方需求後推動。

地政局專委陳啟正表示，喜樹灣裡重畫區已於上個月辦理所有權人說明會，重畫區將準備開辦，預計今年6月底開工，將在2025年完工，相關淹水問題也在這次的重畫劃區規畫中納入施作，由營建署補助兩億多元經費，共規畫4個滯洪池，未來將有效改善區域淹水狀況。一同會勘有市議員呂維胤、李啟維及市議員參選人林依婷。