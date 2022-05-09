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新北烏來口腔醫療站揭牌 山區民眾也能享有3D斷層掃描診治

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，烏來口腔醫療站在政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜指出，烏來口腔醫療站在政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務。記者李成蔭／攝影

新北烏來區過去僅衛生所一位牙醫，市府與民間協力建置烏來區口腔醫療站，並於今日揭牌。市長侯友宜讚嘆醫療設備相當先進，還有3D斷層攝影掃描，未來每周駐診5天，烏來地區7000名原鄉居民能享就近服務，對於長輩及兒童的口腔預防性診療更是大有幫助。

侯友宜今特別穿上泰雅族的披肩（Pala）到場揭牌，活動並邀請烏來區王軍二頭目，遵循泰雅族傳統祈福儀式，將醃肉、小米、芋頭等祭品供奉給祖靈，並向嘉賓分享祈福小米酒給參與嘉賓，然後帶領嘉賓們以食指沾小米酒指向天與地，完成儀式後飲用小米酒，一同感受祖靈的護佑，氣氛莊嚴也溫馨。

侯友宜表示，今日是北台灣第一個原鄉烏來地區的口腔醫療站正式啟用，可服務烏來地區7000名原鄉居民，尤其對於長輩及兒童在口腔預防性的診療相當方便，可以就近服務族人。

侯友宜指出，這次口腔醫療要感謝新北市牙醫師公會、國際扶輪3522地區、台北市東林扶輪社與烏來區公所等，政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，還有3D斷層攝影掃描，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務，絕對是全台灣的典範學習模式。

侯友宜說明，口腔醫療站未來將有醫師一周駐診5天，免費替市民提供一般口腔醫療、口腔癌篩檢、口腔衛教講座等服務，為偏鄉口腔醫療提供大人及兒童全方位的照護。他另外也向與會牙醫公會理事長陳建志請求增加假牙服務項目，也獲大家認同。

陳建志表示，牙醫師公會致力於偏鄉醫療多年，現在又有許多扶輪社團體加入，服務量能更加強大，希望未來偏鄉醫療能遍地開花，「牙醫有愛，偏鄉無礙」。烏來區公所區長周守信分享，曾深刻體會「牙痛不是病，痛起來要人命」，烏來區僅衛生所一位牙醫，提供服務量能有限，成立口腔醫療站是在地迫切需求所在。

原民局長羅美菁指出，口腔醫療站於去年11月26日辦理簽約，後來因為疫情導致開設時間順延，於3月初起試營運，7日開始看診。今日揭牌正式啟用，感謝牙醫師公會的支持及駐診醫師身體力行投身公益，為提升烏來居民口腔照護與保健盡一份心力。

烏來區口腔醫療站揭牌，活動邀請烏來區王軍二頭目，遵循泰雅族傳統祈福儀式，將醃肉、小米、芋頭等祭品供奉給祖靈，並向嘉賓分享祈福小米酒給參與嘉賓，然後帶領嘉賓們以食指沾小米酒指向天與地，完成儀式後飲用小米酒。記者李成蔭／攝影
烏來區口腔醫療站揭牌，活動邀請烏來區王軍二頭目，遵循泰雅族傳統祈福儀式，將醃肉、小米、芋頭等祭品供奉給祖靈，並向嘉賓分享祈福小米酒給參與嘉賓，然後帶領嘉賓們以食指沾小米酒指向天與地，完成儀式後飲用小米酒。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜讚嘆醫療設備相當先進，還有3D斷層攝影掃描。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜讚嘆醫療設備相當先進，還有3D斷層攝影掃描。記者李成蔭／攝影
烏來區口腔醫療站揭牌，新北市長侯友宜遵循泰雅族傳統祈福儀式，以食指沾小米酒指向天與地，完成儀式後飲用小米酒。記者李成蔭／攝影
烏來區口腔醫療站揭牌，新北市長侯友宜遵循泰雅族傳統祈福儀式，以食指沾小米酒指向天與地，完成儀式後飲用小米酒。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜指出，烏來口腔醫療站在政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜指出，烏來口腔醫療站在政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜指出，烏來口腔醫療站在政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜指出，烏來口腔醫療站在政府與民間跨域合作公私協力打造下，設備堪稱五星級，要以最先進的配備、最好的牙醫師來為居民服務。記者李成蔭／攝影

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