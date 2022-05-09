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貢寮尖山腳街美化零預算 營造社區新意象
貢寮區澳底地區是人口集中的地區，因此，當地里長吳勝福也很注重社區綠美化，這幾年和志工一起努力下，用幾乎零預算的花費，將尖山腳街入口處逐步美化，包括九孔殼，海邊撿拾的鵝卵石，還有幾十塊的波斯菊花苗，就讓整體景觀提升不少，也讓附近居民都覺得環境改善很多。
貢寮區仁里里的範圍就在濱海公路的兩側，車來人往很多，就在尖山腳街入口處，最近好像有點不太一樣。
里長吳勝福就說，澳底地區能夠美化的空間並不多，而這處入口是車來人往會看到的明顯處，早期髒亂不堪，又是私人用地，根本無法整理，是後來地主無償提供，才加以利用。
可以看到空地上有海邊撿拾的鵝卵石所排成的「新北加油」字樣，這是里長吳勝福的創意發想，他說這裡就像是廣告活動刊版，隨時可以變更字樣，最近因為疫情爆發，所以用新北加油希望疫情趕快過去，另外，花不到一百元買的波斯菊花苗，現在正值花開期，也讓社區角落點綴得好亮眼。
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