新北海洋救援先鋒隊 即時救援海龜並野放

新北市政府為保育海洋生態，集合公私部門團體組成海洋救援先鋒隊，並且由野柳海洋世界提供專業鯨豚及海龜救援包。半年前救起的玳瑁海龜名叫「早八」，近日終於康復，並在市長侯友宜的祝福下，野放回歸大海懷抱，展現新北市海洋生態保育成果。

新北市長侯友宜指出，新北市海岸線長達145公里，海洋生態豐富，近期在北海岸不時出現鯨豚迷航、海龜擱淺等情形，為了加速救援效率及擴大救援能量，新北市府聯合沿線漁港、海巡署安檢所設立49處鯨豚海龜救援站，並訓練全國第一個海洋救援先鋒隊，搭配全國首創救援包，提升鯨豚、海龜的救援效能。

新北市全國首創鯨豚海龜救援有四大亮點，組成第一個海洋救援先鋒隊、成立海洋保育救護網絡、設置北海岸49處救援站以及首創鯨豚救援包。而海洋救援先鋒隊日前救起的受傷玳瑁在新北市動保處與海洋大學共同照護下，已經傷癒可以野放，挑選海水溫度與氣候都適宜日子，由市長侯友宜助其歸海，返回熟悉大海的懷抱。

新北市長侯友宜說，新北市去年共救援野生動物7千多隻，其中鯨豚與海龜共有95隻，期待透過海洋先鋒隊的合作與訓練，讓救援任務執行更專業有效率，而透過救援包要提供鯨豚與海龜即時的救護，藉此幫助更多的野生動物回歸棲地，讓新北市成為生態友善市的典範。