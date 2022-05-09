聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水開港160周年 海關碼頭感受開港盛況
「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」自3月起暖身，活動以「港動淡水文化行旅」及戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》揭開序幕，市長侯友宜體驗淡水海關碼頭搬運工作，搶先開箱大型遊戲實景展覽，帶領大家一起重回1862年的開港盛況。
市長侯友宜表示，淡水是我們北臺灣最重要的歷史文化發源地，同時今年也是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，藉由展覽來把淡水當時的貿易和民生等故事，變成遊戲關卡，讓市民朋友通過闖關遊戲回到160年前的淡水，疫情一定會過，好日子會來，新北從淡水開始，把新北推向國際，走到全臺灣，走到全世界，希望疫情像展覽名稱一樣順利，關關PASS。
以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題，分為「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」等三區，民眾透過扮演遠赴來臺的洋行商人，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，互動性十足。除了特展外，「新北巿淡水區國中小美術班古蹟之美寫生聯展」及「臺灣女婿馬偕 斜槓家族特展」同步展出中，歡迎有興趣的人前來參觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言