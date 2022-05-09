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淡水開港160周年 海關碼頭感受開港盛況

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市長侯友宜體驗淡水海關碼頭搬運工作，搶先開箱大型遊戲實景展覽，帶領大家一起重回1862年的開港盛況。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市長侯友宜體驗淡水海關碼頭搬運工作，搶先開箱大型遊戲實景展覽，帶領大家一起重回1862年的開港盛況。 圖／紅樹林有線電視提供

「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」自3月起暖身，活動以「港動淡水文化行旅」及戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》揭開序幕，市長侯友宜體驗淡水海關碼頭搬運工作，搶先開箱大型遊戲實景展覽，帶領大家一起重回1862年的開港盛況。

市長侯友宜表示，淡水是我們北臺灣最重要的歷史文化發源地，同時今年也是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，藉由展覽來把淡水當時的貿易和民生等故事，變成遊戲關卡，讓市民朋友通過闖關遊戲回到160年前的淡水，疫情一定會過，好日子會來，新北從淡水開始，把新北推向國際，走到全臺灣，走到全世界，希望疫情像展覽名稱一樣順利，關關PASS。

以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題，分為「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」等三區，民眾透過扮演遠赴來臺的洋行商人，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，互動性十足。除了特展外，「新北巿淡水區國中小美術班古蹟之美寫生聯展」及「臺灣女婿馬偕　斜槓家族特展」同步展出中，歡迎有興趣的人前來參觀。

淡水 新北 侯友宜

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