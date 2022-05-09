聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止鄉長地區停車難 公有地規劃停車場
汐止區鄉長地區大部分都傳統社區，因為，週邊都沒有停車場，不少民眾抱怨沒地方停車，所以，今(9)日新北市議員廖先翔就邀請相關單位現場會勘，希望在鄉友街上一塊屬於高公局的用地，能夠規劃停車場，讓停車更有秩序。
鄉長里民王安成說，因為在新長安橋的右側有一塊空地，希望能夠規劃為停車場，因為，這一段鄉友街的道路實在太窄，只有四到五米，路邊也停車影響車流，如果能做停車場，就能紓解停車的問題。
新北市議員廖先翔表示，鄉長里因為是比較早期發展的社區，所以，一些公有的配置都比較不足，包括停車空間也不太足夠，先前有公有地民眾停車的地方，現在也不允許停放了，因此，民眾就反應是不是就近再找公有地解決停車的需求，經過查詢在鄉友街過新長安橋往基隆方向，有一段是高速公路局的土地，長期沒有使用民眾有一些佔用的情形，所以，今天辦理會勘評估這塊土地是不是後續請高速公路局交給地方政府排除佔用同時闢建停車場。
廖先翔指出，後續首先因為有佔用的問題，請地政事務所協助鑑界，鑑界完之後有排佔的部分會先請民眾自行拆除，如果沒有拆除的話就會請公權力協助，排除佔用後，交通局就能進場規劃停車空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言