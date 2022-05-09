汐止鄉長地區停車難 公有地規劃停車場

汐止區鄉長地區大部分都傳統社區，因為，週邊都沒有停車場，不少民眾抱怨沒地方停車，所以，今(9)日新北市議員廖先翔就邀請相關單位現場會勘，希望在鄉友街上一塊屬於高公局的用地，能夠規劃停車場，讓停車更有秩序。

鄉長里民王安成說，因為在新長安橋的右側有一塊空地，希望能夠規劃為停車場，因為，這一段鄉友街的道路實在太窄，只有四到五米，路邊也停車影響車流，如果能做停車場，就能紓解停車的問題。

新北市議員廖先翔表示，鄉長里因為是比較早期發展的社區，所以，一些公有的配置都比較不足，包括停車空間也不太足夠，先前有公有地民眾停車的地方，現在也不允許停放了，因此，民眾就反應是不是就近再找公有地解決停車的需求，經過查詢在鄉友街過新長安橋往基隆方向，有一段是高速公路局的土地，長期沒有使用民眾有一些佔用的情形，所以，今天辦理會勘評估這塊土地是不是後續請高速公路局交給地方政府排除佔用同時闢建停車場。

廖先翔指出，後續首先因為有佔用的問題，請地政事務所協助鑑界，鑑界完之後有排佔的部分會先請民眾自行拆除，如果沒有拆除的話就會請公權力協助，排除佔用後，交通局就能進場規劃停車空間。