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陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜表示，很早之前就跟陳時中通過電話，但民眾普遍反應快篩試劑蠻貴的，盼快篩試劑量越多越好。本報資料圖
侯友宜表示，很早之前就跟陳時中通過電話，但民眾普遍反應快篩試劑蠻貴的，盼快篩試劑量越多越好。本報資料圖

快篩試劑不足引發各地政府相繼喊話，衛福部長陳時中今在立院時說，若有不夠，請地方統計後再報上來，希望大家別在媒體喊話，行文或直接打電話都能解決問題。對此，新北市長侯友宜表示，很早之前就跟陳時中通過電話，但民眾普遍反映快篩試劑蠻貴的，盼快篩試劑量越多越好。

侯友宜今在疫情記者會上說，之前有跟陳時中部長通過電話，今天已經看到快篩試劑有鋪貨上市，但普遍反映快篩試劑蠻貴的，希望量越多越好，民眾最多關心的是方便買到、價格便宜。另外，衛生局補充，中央提供給94萬劑公費快篩，已經都到貨，目前庫存仍有7萬6千劑。

至於快篩陽視同確診，中央宣布5月12日適用居家隔離、自主防疫及居家檢疫等3類對象，侯友宜認為，希望中央更早啟動，才能確保醫療量能得以處理中重症患者，也讓PCR採檢能量不要受到擠壓，也盼中央配套盡快做好，方便隨時啟動。

新冠肺炎

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