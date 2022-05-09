聽新聞
test
0:00 / 0:00
3+4居隔離卻遲未拿到居隔書 黃珊珊：不會再開立
國內本土疫情升溫，確診者逐日增加，有民眾反映，採3+4居家隔離卻沒拿到居家隔離通知書，致電到區級關懷中心也都塞車，直呼到底何時才能拿到居隔書？台北市副市長黃珊珊表示，中央8日臨時宣布命令，「之後都不開居隔書，舊案也不補發」。
黃珊珊表示，中央5月8日凌晨起就宣布不再開立居家隔離通知書，舊案也依照辦理，所以舊案將不會補發居隔書。黃說，中央突然發布新的命令，地方政府只能配合，指示指令宣布臨時，關懷中心人員也許回答得不太正確，之後會改善。
疫情快報
▪【疫情專題】5月9日新增本土40,263例、境外移入41例 確診死亡12例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言