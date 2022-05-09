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3+4居隔離卻遲未拿到居隔書 黃珊珊：不會再開立

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，5月8日凌晨起，不管是新舊案，都不會開立或補發居家隔離通知書。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊表示，5月8日凌晨起，不管是新舊案，都不會開立或補發居家隔離通知書。圖／北市府提供

國內本土疫情升溫，確診者逐日增加，有民眾反映，採3+4居家隔離卻沒拿到居家隔離通知書，致電到區級關懷中心也都塞車，直呼到底何時才能拿到居隔書？台北市副市長黃珊珊表示，中央8日臨時宣布命令，「之後都不開居隔書，舊案也不補發」。

黃珊珊表示，中央5月8日凌晨起就宣布不再開立居家隔離通知書，舊案也依照辦理，所以舊案將不會補發居隔書。黃說，中央突然發布新的命令，地方政府只能配合，指示指令宣布臨時，關懷中心人員也許回答得不太正確，之後會改善。

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