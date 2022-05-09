4月疫情爆發4月才買快篩？ 黃珊珊：1月就買了
台北市長柯文哲3月預言，4月疫情將爆發，但北市議員游淑慧向北市衛生局索資後發現，市府第一次購買快篩試劑是在4月8日，質疑既然預言4月疫情爆發，怎麼會等到4月才採購，台北市副市長黃珊珊表示，北市早在1月就採購，但當時不用快篩，均用PCR採檢結果做決定。
黃珊珊今在防疫記者會上說明，北市1月18日就開始採購快篩，當時購買的快篩不是只給居家隔離者使用，醫護防疫人員也都要用，目前北市衛生局總計採購下訂84萬劑，中央提供的快篩是給居家隔離公費快篩，地方政府採購的是要給醫護人員使用。
針對議員質疑4月才採購速度太慢，黃珊珊說，1月份就有買快篩試劑，當時是為了監測地方狀況，所以1月18日找了20幾間萬華區的診所合作，在診所內放置一些快篩，只要有呼吸道症狀的民眾，經醫師評估後來建議做快篩。
黃珊珊表示，當時確實發現，提供快篩後，萬華的陽性率變得較高，但2月實施春節專案，所有相關個案都是PCR採檢，不需要快篩劑，當時沒有快篩需求；黃說，游淑慧現在往回看認為當時應該就該買快篩，但其實那時包含居家檢疫、居家隔離等都做PCR，沒有一個是用快篩做決定。
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