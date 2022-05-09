快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

4月疫情爆發4月才買快篩？ 黃珊珊：1月就買了

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員游淑慧質疑市府採購快篩時間太慢，副市長黃珊珊表示，1月就有採購，但當時都是做PCR。圖／北市府提供
北市議員游淑慧質疑市府採購快篩時間太慢，副市長黃珊珊表示，1月就有採購，但當時都是做PCR。圖／北市府提供

台北市長柯文哲3月預言，4月疫情將爆發，但北市議員游淑慧向北市衛生局索資後發現，市府第一次購買快篩試劑是在4月8日，質疑既然預言4月疫情爆發，怎麼會等到4月才採購，台北市副市長黃珊珊表示，北市早在1月就採購，但當時不用快篩，均用PCR採檢結果做決定。

黃珊珊今在防疫記者會上說明，北市1月18日就開始採購快篩，當時購買的快篩不是只給居家隔離者使用，醫護防疫人員也都要用，目前北市衛生局總計採購下訂84萬劑，中央提供的快篩是給居家隔離公費快篩，地方政府採購的是要給醫護人員使用。

針對議員質疑4月才採購速度太慢，黃珊珊說，1月份就有買快篩試劑，當時是為了監測地方狀況，所以1月18日找了20幾間萬華區的診所合作，在診所內放置一些快篩，只要有呼吸道症狀的民眾，經醫師評估後來建議做快篩。

黃珊珊表示，當時確實發現，提供快篩後，萬華的陽性率變得較高，但2月實施春節專案，所有相關個案都是PCR採檢，不需要快篩劑，當時沒有快篩需求；黃說，游淑慧現在往回看認為當時應該就該買快篩，但其實那時包含居家檢疫、居家隔離等都做PCR，沒有一個是用快篩做決定。

新冠肺炎

延伸閱讀

北市防疫急門診增至22處 木柵車來速有望11日開放

柯文哲請假神隱一整天 黃珊珊：他在火車上也都在開會

議員批謀「篩」害命強占2.8萬劑快篩 北農反駁

不夠就回報 黃珊珊：部長累了 大家說的是民間自購快篩

相關新聞

柯文哲請假神隱一整天 黃珊珊：他在火車上也都在開會

台北市今召開防疫記者會說明北市疫情，但卻不見台北市長柯文哲主持，反改為副市長黃珊珊主持記者會，黃珊珊表示，柯文哲很早就請...

陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

快篩試劑不足引發各地政府相繼喊話，衛福部長陳時中今在立院時說，若有不夠，請地方統計後再報上來，希望大家別在媒體喊話，行文...

3+4居隔離卻遲未拿到居隔書 黃珊珊：不會再開立

國內本土疫情升溫，確診者逐日增加，有民眾反映，採3+4居家隔離卻沒拿到居家隔離通知書，致電到區級關懷中心也都塞車，直呼到...

4月疫情爆發4月才買快篩？ 黃珊珊：1月就買了

台北市長柯文哲3月預言，4月疫情將爆發，但北市議員游淑慧向北市衛生局索資後發現，市府第一次購買快篩試劑是在4月8日，質疑...

列公文指北市自刪防疫預算 許淑華：柯文哲先自重

針對刪除28億元防疫用品預算，議員許淑華批評柯文哲別再讓議會背黑鍋，她貼出市府公文並揭露指出，市府編預算買疫苗，發現無法...

侯友宜行動治理烏來站 拚提升當地觀光量能

新北市長侯友宜近來持續率市府團隊巡迴新北各區辦理行動治理座談，今到烏來區與在地民眾面對面溝通，會上除有烏來區長周守信報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。