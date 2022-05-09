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列公文指北市自刪防疫預算 許淑華：柯文哲先自重

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員許淑華。本報資料照片。
台北市議員許淑華。本報資料照片。

針對刪除28億元防疫用品預算，議員許淑華批評柯文哲別再讓議會背黑鍋，她貼出市府公文並揭露指出，市府編預算買疫苗，發現無法執行，發公文向議員溝通是否刪除金額但保留科目，結果柯文哲把買疫苗和買快篩劑混為一談。喊話「請柯市長先自重，大家才會尊重你。」

許淑華表示，這次柯文哲關於刪除28億預算的公開「造謠事件」，台北市議員游淑慧受的委屈，她非常清楚且痛心。依照法規善盡議員職責且支持北市府處理疫情卻被柯文哲如此消費。

許淑華表示，拜託柯文哲務必尊重議員在預算審查的意見，至少要尊重北市府發出的公文。公文清楚表示，本來市府編列預算要購買疫苗，卻是先編了才發現無法執行，來函跟議員溝通是否刪除金額但保留科目。「從事議員工作以來第一次遇到市府自己來函砍光預算的」，她也顧慮到疫情狀況的可能需要，直接建議通過28億讓市府未來可以自由調度。

許淑華表示，當然這個以「採購疫苗為名目」的科目，會受到許多議員的質疑，只能說北市府不知出於何種政治考量，堅持要把疫苗跟其他防疫需求混為一談，如快篩劑購買，所以引起大部分議員的反對。柯文哲到現場都親自表示尊重議會，但事後又說是被議員刪除預算不知是何居心。

許淑華表示，監督市府預算是否合情合理合法是議員的職責，她也沒有責怪衛生局等官員，真正讓府會互動出狀況的是柯文哲。她不怕被抹黑，事實勝於造謠，必須為民進黨團 、游淑慧等議員同僚說句話。審查預算的現場有跨黨派的議員，阮昭雄、李傅中武、陳建銘等議員也很清楚來龍去脈，「請柯市長先自重，大家才會尊重你。」

台北市政府公文。圖／許淑華辦公室提供
台北市政府公文。圖／許淑華辦公室提供

柯文哲 許淑華 疫苗

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