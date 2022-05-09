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北市輔導社區成立管委會僅3% 議員批一案竟要8萬元天價

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市府105年預計用7年時間委託廠商來輔導成立5359處的管委會，截至110年底成立162處，僅完成計畫的3%，而輔導平均每案竟要8萬元。本報資料照片。
北市府105年預計用7年時間委託廠商來輔導成立5359處的管委會，截至110年底成立162處，僅完成計畫的3%，而輔導平均每案竟要8萬元。本報資料照片。

去年10月高雄城中城大火造成46人死亡，社區大樓有無設置管委會協助排除公安隱憂，引起各界關注。但是議員汪志冰調閱資料發現，北市府105年預計用7年時間委託廠商來輔導成立5359處的管委會，截至110年底成立162處，僅完成計畫的3%，而輔導平均每案竟要8萬元「天價」，批評整體成效與預期目標相去甚遠。建管處回應，將增加更多委外單位參與計畫，以提升效能。

汪志冰指出，依據建管處提供資料顯示，前述計畫自105年至111年預計用7年時間，針對北市84年前建造、7樓以上大樓共5359處進行輔導，時程規劃上以中型（81戶至150戶，218處）及大型社區（151戶以上，71處）為先，小型社區（80戶以下，5070處）的部分則將台北市12行政區分6年以每年2個行政區逐步完成。

汪志冰指出，其中以大安區1041處最多，建管處按實際完成案件數每一年平均支出225萬，並在委外合約中明訂業者一年至少需辦5場的法令說明會參與人數須達250人，最少應成立25處管委會，經統計至110年共完成162處，距離目標5359處僅完成3%，而6年使用的經費為1355萬，換算下來成立一處管委會需花費8萬3652元，「簡直就是天價牛步計畫案」。 

汪志冰表示，市府應擴大預算規模並增加業者數，才能加快速度趕上原計畫目標，另外為鼓勵民眾自主成立管委會應可加入配套輔導獎勵機制，不應只有責任與罰則，讓台北市成為全台領頭羊，否則民眾根本無自主意願成立管委會，才能避免城中城憾事再次上演。

都發局長黃一平坦言，市府的輔導程度有待加強，汪志冰表示，從政府效能來講，完全不符合效益，建管處應擴大規模，增加多家業者參與計畫，以提升效能，讓老舊社區也能盡早加入附有管委會運作的行列。

建管處長劉美秀表示，每一年平均支出225萬元包含業者訪視費用，因此實際用在成立管委會的費用會更低；另外，明年視預算經費，盼能增加至兩個委外單位，而且中央為因應高雄城中城事件，每年編列2000萬提供地方政府申請，北市將利用機會申請補助，希望能增加更多委外單位參與計畫。

北市 汪志冰 高雄城中城

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