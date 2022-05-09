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侯友宜行動治理烏來站 拚提升當地觀光量能

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜近來持續率市府團隊巡迴新北各區辦理行動治理座談，今到烏來區與在地民眾面對面溝通。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜近來持續率市府團隊巡迴新北各區辦理行動治理座談，今到烏來區與在地民眾面對面溝通。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜近來持續率市府團隊巡迴新北各區辦理行動治理座談，今到烏來區與在地民眾面對面溝通，會上除有烏來區長周守信報告近年來全力拚觀光打造各種建設外，在地民代與里長們也提出許多議題，如溫泉管線延伸及興建烏來里第二公墓等，盼解決民眾所需及關注的議題。

烏來區長周守信指出，烏來為觀光重點區域，近年持續營造在地特色提升觀光量能，包含覽勝橋重建完工並增設水霧光雕，區內景點及道路橋樑亦設置光雕工程；受蘇迪勒颱風重創毀損的公三公園也復建改造為泰雅文化主題公園。

周守信表示，第一市民活動中心改造為原住民族表演藝術中心；福山德拉楠部落文化聚會所增設停車場、廁所及多功能活動風雨遮棚，供居民慶典與聚會場所，工程 7 月底完成規劃設計發包；烏來里西羅岸路運動場也新建原民藝術風鋼棚，提供原民祭典及運動會場域，工程預定 8 月底完工。

另外，會議上有不少民代及里長也關心在地議題，如溫泉管線延伸至堰堤社區及瀑布商圈、孝義里居民居住正義及規劃興建烏來里第二公墓等議題。

觀旅局回應，目前烏來溫泉公共管線可供應量及設備能量尚無法供應額外溫泉水給其他地方使用，在考量現有區域供水穩定下，堰堤社區及瀑布商圈建議比照信賢里透過小規模開發利用方式，於現地鑽掘溫泉水源就近運用，以有效運用珍貴溫泉資源。

殯葬處則說，因為烏來目前公墓滿葬關係，已規劃開發興建烏來里第二公墓，並提案於變更台北水源特定區第三次通盤檢討案中，保留南勢段673等地號土地公墓用地，不予解編為保安保護區，現也正協助烏來區公所辦理設置烏來里第二公墓需求報告，完成後將由城鄉局提報都委會。

侯友宜強調，相關局處務必盡力去做，也要讓市民時時了解進度。民政局長柯慶忠表示，行動治理自108年啟動至今，烏來區計提案30案，已完成16案，除追蹤列管及已提出的問題外，其他未提到的問題也能提供書面資料請相關單位研議，市府會盡力滿足市民需求。

烏來為觀光重點區域，近年持續營造在地特色提升觀光量能。記者李成蔭／攝影
烏來為觀光重點區域，近年持續營造在地特色提升觀光量能。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜近來持續率市府團隊巡迴新北各區辦理行動治理座談，烏來區長周守信在會上報告近年來全力拚觀光打造建設。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜近來持續率市府團隊巡迴新北各區辦理行動治理座談，烏來區長周守信在會上報告近年來全力拚觀光打造建設。記者李成蔭／攝影

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