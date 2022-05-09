金包里二媽回娘家「電動車迎駕」 遶境2千人降為3百人

金包里慈護宮每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸遶境境活動，今年首度以電動四輪車恭請在地各友宮神尊，陪二媽回娘家野柳海蝕岩洞。新北副市長劉和然表示，為兼顧防疫及活動，今年人流從2000人降為300人，且參與者需全程戴口罩、打滿三劑及餐食補給站只提供單份包裝，以降低感染風險。

北海岸傳奇媽祖文化祭今登場，今年度規劃25輛電動腳踏車做為先鋒隊，並首度邀請在地各友宮神尊，以電動四輪車迎駕車巡，陪二媽回娘家野柳海蝕岩洞。劉和然表示，金包里慈護宮擁有逾200年歷史，是北海岸地區的信仰中心，當地的年度宗教盛事是在每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸繞境活動，從金山步行恭送二媽返回野柳海蝕岩洞。往年都吸引數千位信徒陪金包里二媽回娘家。

此外，因應今年疫情，劉說，將人流從2000人降為300人，並要求工作人員及信眾需接種3劑疫苗、遶境行腳全程18公里皆配戴口罩，沿途設置的餐食補給站，改採單份包裝不開放自助使用，盼平安完成行腳遶境活動。

慈護宮董事長游忠義說，民眾只要在老街店家消費集滿三個不同福氣店家印章，或持萬里金山地區配合之旅宿業者住宿證明，即可至慈護宮參加擲筊活動，連續三個聖筊即可獲得500元媽祖消費金，5月底前都能在當地福氣店家消費。

另外，民眾只要和慈護宮前的行動Q版媽祖合照，上傳慈護宮臉書粉絲團留言「眾神同行護台灣」，即可獲得祈福小神衣，還可抽鼎帥溫泉旅館住宿券。