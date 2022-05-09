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疫情將洪峰 柯文哲市長總質詢延期兩周 議會各黨團支持

聯合報 / 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
北市議會議長陳錦祥規畫要將柯文哲總質詢時間延後兩周開始，預計本周三政黨協商拍板，國民黨、民進黨、新黨黨團今都表示，尊重支持議長延後兩周決議。本報資料照片
北市議會議長陳錦祥規畫要將柯文哲總質詢時間延後兩周開始，預計本周三政黨協商拍板，國民黨、民進黨、新黨黨團今都表示，尊重支持議長延後兩周決議。本報資料照片

疫情持續延燒，台北市柯文哲預言，台北市議會在5月16日至23日這一周達疫情洪峰，因北市議會原排定柯文哲等局處首長5月16日至30日需赴議會總質詢，北市議會議長陳錦祥規畫要將總質詢時間延後兩周開始，預計本周三政黨協商拍板，國民黨、民進黨、新黨黨團今都表示，尊重支持議長延後兩周決議。

國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠表示，總質詢期間，市長會帶著文武百官到議會備詢，一方面人多群聚，另一方面官員無法專心防疫，因此她支持總質詢順延兩周，待30日再復會，若是各黨團都同意，將會在本周三召開程序委員會正式決議。

民進黨北市議會黨團總召江志銘表示，對於議長希望將市長總質詢延後兩周開始，民進黨團尊重議長裁示，的確現在疫情升溫，議員也多人染疫，總質詢期間也會有大批官員列席，除避免群聚，也讓市府官員可以專心防疫。

新黨黨團總召潘懷宗也表示支持，潘表示，目前北市議會已有10名議員確診，延後兩周總質詢，可以讓市府官員專心抗疫。

議會秘書長洪樹林表示，之所以規畫市長柯文哲議會總質詢延後兩周開始，是考量接下來疫情將進入高峰，要讓市府官員專心防疫，至於為何延後兩周、非一周？洪表示，考量延後兩周時間會比較充裕，因疫情高峰一周、後續還需善後，所以初步規畫延後兩周，若政黨協商同意，柯文哲議會總質詢將由5月16日，延後至5月30日才開始。

不過由於今年選舉年，也有人擔心延後總質詢，下會期七月又要開議，會不會壓縮後續相關期程？洪樹林說，議會是基於防疫提出建議，因每次總質詢期間，議會進入人員包括議員、助理、官員、媒體等，約有300人左右，最主要還不是怕人多，而是怕將市府官員綁在議會，無法專心處理防疫。

北市 疫情 柯文哲

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