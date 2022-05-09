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樹林增5座共融公園 2地以警察、森林為主題
公園全齡化、共融遊戲場是近年公園改造的方向，且為平衡各區需求，新北透過跨局處小組推動，現已在人口密集的樹林區，完成5座共融遊戲場，其中2座還分別以警察、森林作為意向，規畫成主題公園，讓家長到新北公園遛小孩。
新北市府在樹林區完成5座共融遊戲場，分別為鹿角溪公園、育德公園、彭厝親子公園、三龍公園及景觀萬坪公園。
位於新北市樹林區佳園路及育德街口的育德公園，設置四人彈力翹翹板、蜘蛛網狀攀爬網、雙人漫步器、划船器、健騎機及monkey bar等設施，適合大小朋友來放電；鹿角溪公園位於樹林區中洲街，緊鄰於山佳火車站，公園內設有磨石子溜滑梯、鳥巢式鞦韆、沙坑及籃球場，還有提供長者大轉輪、上肢牽引器、抬腿訓練器等數種無障礙體健設施。
彭厝親子公園因位於樹林彭厝派出所旁，以「波麗士」為意象打造主題公園，公園內設置一座遊戲塔，以及適合幼齡孩童遊玩的筒狀滑梯、沙坑、沙桌、旋轉盤；長者使用的雙人漫步機、高低單槓組、三人轉腰器、雙人大轉輪等低強度體健設施。
位於樹林區三龍街的三龍公園，由於公園內樹木生長茂密，以「森林系公園」為主題，為改善老舊公園設施，市府團隊針對整體環境及排水系統改造，並增設攀爬網遊具供小朋友玩樂。至於景觀萬坪公園是北大特區內面積最大公園，新增3座適合不同年齡層的滑梯，以及擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索、攀爬網、平衡木、森林攀爬架及小轉杯，遊戲區大多採用自然素材鋪面，比如細礫石、木屑及草皮。
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