快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林增5座共融公園 2地以警察、森林為主題

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
彭厝親子公園因位於樹林彭厝派出所旁，以「波麗士」為意象打造主題公園，公園內設置一座遊戲塔。圖／新北景觀處提供
彭厝親子公園因位於樹林彭厝派出所旁，以「波麗士」為意象打造主題公園，公園內設置一座遊戲塔。圖／新北景觀處提供

公園全齡化、共融遊戲場是近年公園改造的方向，且為平衡各區需求，新北透過跨局處小組推動，現已在人口密集的樹林區，完成5座共融遊戲場，其中2座還分別以警察、森林作為意向，規畫成主題公園，讓家長到新北公園遛小孩。

新北市府在樹林區完成5座共融遊戲場，分別為鹿角溪公園、育德公園、彭厝親子公園、三龍公園及景觀萬坪公園。

位於新北市樹林區佳園路及育德街口的育德公園，設置四人彈力翹翹板、蜘蛛網狀攀爬網、雙人漫步器、划船器、健騎機及monkey bar等設施，適合大小朋友來放電；鹿角溪公園位於樹林區中洲街，緊鄰於山佳火車站，公園內設有磨石子溜滑梯、鳥巢式鞦韆、沙坑及籃球場，還有提供長者大轉輪、上肢牽引器、抬腿訓練器等數種無障礙體健設施。

彭厝親子公園因位於樹林彭厝派出所旁，以「波麗士」為意象打造主題公園，公園內設置一座遊戲塔，以及適合幼齡孩童遊玩的筒狀滑梯、沙坑、沙桌、旋轉盤；長者使用的雙人漫步機、高低單槓組、三人轉腰器、雙人大轉輪等低強度體健設施。

位於樹林區三龍街的三龍公園，由於公園內樹木生長茂密，以「森林系公園」為主題，為改善老舊公園設施，市府團隊針對整體環境及排水系統改造，並增設攀爬網遊具供小朋友玩樂。至於景觀萬坪公園是北大特區內面積最大公園，新增3座適合不同年齡層的滑梯，以及擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索、攀爬網、平衡木、森林攀爬架及小轉杯，遊戲區大多採用自然素材鋪面，比如細礫石、木屑及草皮。

景觀萬坪公園是北大特區內面積最大公園，遊戲區大多採用自然素材鋪面，比如細礫石、木屑及草皮。圖／新北景觀處提供
景觀萬坪公園是北大特區內面積最大公園，遊戲區大多採用自然素材鋪面，比如細礫石、木屑及草皮。圖／新北景觀處提供
鹿角溪公園設有磨石子溜滑梯、鳥巢式鞦韆、沙坑及籃球場。圖／新北景觀處提供
鹿角溪公園設有磨石子溜滑梯、鳥巢式鞦韆、沙坑及籃球場。圖／新北景觀處提供

親子 警察

延伸閱讀

柯文哲預言下周達高峰 北市議會規畫延後兩周總質詢

新北再增2處社篩站 補助低收入戶500元買快篩試劑

台東縣府推端午返鄉專車 民眾憂變「類專車」

捷運新北樹林線 土城LG09站將辦聯開案增闢公園

相關新聞

柯文哲預言下周達高峰 北市議會規畫延後兩周總質詢

疫情持續延燒，台北市長柯文哲預言，台北市會在5月16日至23日這一周達疫情洪峰，因北市議會原排定市長柯文哲等局處首長5月...

金包里二媽回娘家「電動車迎駕」 遶境2千人降為3百人

金包里慈護宮每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸遶境境活動，今年首度以電動四輪車恭請在地各友宮神尊，陪二媽回...

疫情將洪峰 柯文哲市長總質詢延期兩周 議會各黨團支持

疫情持續延燒，台北市長柯文哲預言，台北市議會在5月16日至23日這一周達疫情洪峰，因北市議會原排定柯文哲等局處首長5月1...

樹林增5座共融公園 2地以警察、森林為主題

公園全齡化、共融遊戲場是近年公園改造的方向，且為平衡各區需求，新北透過跨局處小組推動，現已在人口密集的樹林區，完成5座共...

軍方闖旭海火箭發射場 吳政忠坦承中科院沒通知

立法院教育及文化委員會今天邀請科技部長吳政忠就「我國太空發展現況與未來布局；跨部會署科技計畫執行成效與檢討」進行專題報告...

頂樓加蓋出租房 新北重點拆除

新北市加強稽查拆除有公安疑慮的頂樓加蓋出租房，基層擔心會排擠其他涉及公安違建。但民進黨議員羅文崇和國民黨議員陳儀君都認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。