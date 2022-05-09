柯文哲預言下周達高峰 北市議會規畫延後兩周總質詢

疫情持續延燒，台北市長柯文哲預言，台北市會在5月16日至23日這一周達疫情洪峰，因北市議會原排定市長柯文哲等局處首長5月16日至30日需赴議會總質詢，傳北市議會今天規畫要將總質詢時間延後兩周開始，議會秘書長洪樹林證實延後總質詢的規畫，但還是要等本周三政黨協商拍板。

洪樹林表示，之所以規畫市長柯文哲議會總質詢延後兩周開始，是考量接下來疫情將進入高峰，要讓市府官員專心防疫，至於為何延後兩周、非一周？洪表示，考量延後兩周時間會比較充裕，因疫情高峰一周、後續還需善後，所以初步規畫延後兩周，若政黨協商同意，柯文哲議會總質詢將由5月16日，延後至5月30日才開始。

不過由於今年選舉年，也有人擔心延後總質詢，下會期七月又要開議，會不會壓縮後續相關期程？洪樹林說，若有議員覺得要接著總質詢，議會也接受，議會是基於防疫提出建議，因每次總質詢期間，議會進入人員包括議員、助理、官員、媒體等，約有300人左右，最主要還不是怕人多，而是怕將市府官員綁在議會，無法專心處理防疫。