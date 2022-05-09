換姊姊出征 國民黨八里區黨部改推陳家琪爭取選議員

國民黨八里地方人士原有意推舉陳家慧參選新北市第一選區議員選戰，但經過地方、家人討論後，決定改推更熟悉地方的姊姊陳家琪出馬，提案已送新北市黨部。陳家琪表示，會參選主因是希望能承接現任議員鄭戴麗香棒子，為八里爭取建設，服務地方。

陳家慧的姊姊陳家琪是土生土長的八里人，長年在淡水一信八里分部服務，有經濟跟財政金融專業，妹妹陳家慧則在大型工程顧問公司擔任工程專案管理，對公共建設事務熟稔；姐妹各有專長，樂意為地方服務。

陳家慧表示，她原本爭取徵召的初衷，是希望八里地區保有一席在地議員，繼續為地方爭取建設與福利，拒絕鄰避設施進駐，這也是地方一致的心聲。不過她覺得「成功不必在我」，她思考後認為姊姊更是全方位的候選人，期盼共同為八里守住一席議員。

陳家慧說，未來若有幸當選，將會是1人當選，2倍服務，為八里爭取更多資源，讓八里及第一選區經濟、建設能夠全方位升級。

陳家琪表示，會決定參選的原因主要是希望有人能承接現任議員鄭戴麗香的棒子，尤其八里人口越來越多，期盼能為八里爭取更多建設、並阻擋外界將鄰避設施設置在八里。

陳家琪說，他希望有機會為八里監督淡江大橋、淡水八里交通改善計畫，還會關心長照問題、孩童問題、增加親子活動、低收入戶孩童早餐等問題，期盼能成為議員，有機會為地方來服務。

國民黨新北市議員陳偉杰指出，樂見八里地區可以推出自己的人還，除可承接即將卸任的議員鄭戴麗香選票，也可以團結地方支持，未來他也會與新推出的候選人密切合作，務必守住北海岸國民黨兩席議員席次，一起努力爭取建設。

國民黨八里黨部主委柯慶長表示，相關資料都已經送新北市黨部，大部分八里人都還是希望有在地議員，如果派陳家琪參選，八里藍營、中間選民、淺綠的民眾應該都會給予支持。