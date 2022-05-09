快訊

全面參戰！衛福部明將要求所有醫院都要開專責病房

氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

換姊姊出征 國民黨八里區黨部改推陳家琪爭取選議員

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
陳家琪表示，會決定參選主因還是希望有人承接現任議員鄭戴麗香的棒子。圖／擷自陳家琪臉書
陳家琪表示，會決定參選主因還是希望有人承接現任議員鄭戴麗香的棒子。圖／擷自陳家琪臉書

國民黨八里地方人士原有意推舉陳家慧參選新北市第一選區議員選戰，但經過地方、家人討論後，決定改推更熟悉地方的姊姊陳家琪出馬，提案已送新北市黨部。陳家琪表示，會參選主因是希望能承接現任議員鄭戴麗香棒子，為八里爭取建設，服務地方。

陳家慧的姊姊陳家琪是土生土長的八里人，長年在淡水一信八里分部服務，有經濟跟財政金融專業，妹妹陳家慧則在大型工程顧問公司擔任工程專案管理，對公共建設事務熟稔；姐妹各有專長，樂意為地方服務。

陳家慧表示，她原本爭取徵召的初衷，是希望八里地區保有一席在地議員，繼續為地方爭取建設與福利，拒絕鄰避設施進駐，這也是地方一致的心聲。不過她覺得「成功不必在我」，她思考後認為姊姊更是全方位的候選人，期盼共同為八里守住一席議員。

陳家慧說，未來若有幸當選，將會是1人當選，2倍服務，為八里爭取更多資源，讓八里及第一選區經濟、建設能夠全方位升級。

陳家琪表示，會決定參選的原因主要是希望有人能承接現任議員鄭戴麗香的棒子，尤其八里人口越來越多，期盼能為八里爭取更多建設、並阻擋外界將鄰避設施設置在八里。

陳家琪說，他希望有機會為八里監督淡江大橋、淡水八里交通改善計畫，還會關心長照問題、孩童問題、增加親子活動、低收入戶孩童早餐等問題，期盼能成為議員，有機會為地方來服務。

國民黨新北市議員陳偉杰指出，樂見八里地區可以推出自己的人還，除可承接即將卸任的議員鄭戴麗香選票，也可以團結地方支持，未來他也會與新推出的候選人密切合作，務必守住北海岸國民黨兩席議員席次，一起努力爭取建設。

國民黨八里黨部主委柯慶長表示，相關資料都已經送新北市黨部，大部分八里人都還是希望有在地議員，如果派陳家琪參選，八里藍營、中間選民、淺綠的民眾應該都會給予支持。

2022大選

延伸閱讀

新北提5個立院遷建地包含淡水 議員：多項基礎建設要先行

蔡畹鎣確診後接連找「分身」 謝國樑、陳偉杰跨區站台

議員建議替學童保疫苗險 新北：送中央討論

班班有冷氣5月上路 新北議員建議學校應設置備用電力

相關新聞

換姊姊出征 國民黨八里區黨部改推陳家琪爭取選議員

國民黨八里地方人士原有意推舉陳家慧參選新北市第一選區議員選戰，但經過地方、家人討論後，決定改推更熟悉地方的姊姊陳家琪出馬...

頂樓加蓋出租房 新北重點拆除

新北市加強稽查拆除有公安疑慮的頂樓加蓋出租房，基層擔心會排擠其他涉及公安違建。但民進黨議員羅文崇和國民黨議員陳儀君都認為...

新北備戰防汛／河川施工疏洪 積淹水點改善

梅雨季將來臨，新北備戰防汛，過去重點積淹水點包括永和國光路49巷、板橋僑中二街、三峽大學路、鶯歌區中正二路與八德路口等。...

動物之家 可線上智能認養

疫情期間，新北動保處表示，認養寵物可到各動物之家開放時間互動，也提供線上即時影像供民眾「智能認養」，可減少接觸，並觀察到...

台北開齋節開辦

台北市長柯文哲昨下午參加2022台北開齋節歡慶活動。本土確診持續攀升，北市昨已近萬例，柯文哲稍早前受訪坦言，很多同仁都覺...

鄧麗君逝世27年 音樂會撫慰人心

巨星鄧麗君逝世27周年，汐止愛樂樂團昨在她的長眠地金寶山筠園辦「撫慰人心的永恒溫柔」音樂會，演奏鄧麗君唱過的歌，許多歌迷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。