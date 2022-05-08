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陳世軒呼籲新北做「車來速」 衛生局：會有塞車問題

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
陳世軒呼籲新北市府提供「車來速」服務。圖／陳世軒提供
陳世軒呼籲新北市府提供「車來速」服務。圖／陳世軒提供

台灣本土疫情嚴峻，確診人數破4萬人，新北市新莊區議員參選人陳世軒表示，疫情不可控，新北市府應將「車來速」納入醫療體系內。新北市衛生局表示，新北原有規畫此方案，但考量塞車問題，才改成下車篩檢。

陳世軒指出，以台北市為例，為將醫院急診資源留給重症病患，台北市政府已開設10家醫院急門診、1家北士科車來速篩檢站，讓民眾甚至可以免下車，就可以做PCR並拿藥問診，這樣不僅可以減少接觸，也可以讓醫生直接做診斷，不用再跑一趟醫院。

陳世軒說，台北市的車來速看起來是有效的分流控管，如此值得借鏡的政策，為何新北市做不到？雙北是一個生活圈，新北市的民眾無法就近確認自己的身體狀況，而跑到台北市車來速，更是徒增風險。

陳世軒呼籲，新北市也應整備現在醫院的醫療量能，將「車來速」的概念納入醫療體系中，周詳的考慮醫療量能與地點等等，以民眾的健康為第一要素。

對於新北是否設置車來速，新北市衛生局長陳潤秋曾表示，新北市最早計畫要做車來速，原規畫在江翠社區篩檢站，但因考量塞車問題因此改以下車篩檢，車加人來速的概念。

新北市衛生局表示「車來速」恐會造成塞車問題。圖／陳世軒提供
新北市衛生局表示「車來速」恐會造成塞車問題。圖／陳世軒提供

衛生局 疫情 篩檢站

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